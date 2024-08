Losonczi Szakall Kálmán múltunk történelmi viharaiban méltatlanul ítéltetett elfeledésre. Életútja azonban bizonyítja katonai rátermettségét és a vezetői munkája során tanúsított humánus magatartását. Ezért döntöttünk úgy, hogy egykori irodájának bejáratánál emléktáblát állítunk. Felkarolta a kezdeményezést a Beregszászért Alapítvány is, ugyanis Szakall Kálmánt 1940-ben a rimaszombati temetőben helyezték örök nyugalomra – ismertette a csütörtöki emléktábla-avató ünnepségen Leviczky Mihály, a Szent György Lovagrend vármegyei priora.

Az emlékjel a Takarékpalota homlokzatán kapott méltó helyet, ugyanis ebben az épületben működött a nyíregyházi székhelyű 5. hadosztály parancsnoksága, melynek Losonczi Szakall Kálmán volt a vezetője.

A Szurmay-hadtest vezérkari főnöke, Uzsok hőse, a Tanácsköztársaság alatt sokak megmentője – olvasható a márványtáblán. Komiszár Dénes helytörténész, aki kutatásai során megtalálta Szakall sírját is, részletesen ismertette a megemlékezésen az ezredes életútját.

Nem volt könnyű helyzetben

– Losonczi Szakall Kálmán harcolt az első világháborúban, a keleti fronton, Uzsoknál hatalmas véráldozatok árán sikerült a Monarchiának az orosz betörést megállítania. Katonai érdemeire is tekintettel 1919 tavaszán Nyíregyházára, az 5. hadosztály parancsnokságára helyezték, ami a Takarékpalota épületében, az első emeleten volt. Egy borzalmas nehéz időszakot kell elképzelnünk, amit az emlékirataiban meg is örökít: „nyakunkon a román támadás, kikiáltották a Tanácsköztársaságot, és egyszerre kell kívülről és belülről is megvédeni a hazát”.

– Gigászi küzdelem volt, és a politikai helyzet is Szakall ellen dolgozott, hiszen hírhedt ellenforradalmárként nem volt éppen a rendszer kegyeltje. Ilyen borzalmas harapófogóban kellett helytállnia, menteni az emberéleteket, a hadianyagot, és közben a csehszlovák ellentámadást is meg kellett indítani. Senkinek nem lett volna könnyű ebben a helyzetben, Szakall pedig emberileg és erkölcsileg is helytállt. Végre méltó módon tiszteleghetünk az emléke előtt – hangsúlyozta Komiszár Dénes.

Az ünnepség után a megemlékezők elhelyezték a kegyelet koszorúit a táblánál.