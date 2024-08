A hagyományokhoz híven a XV. Cantemus Nemzetközi Kórusverseny is gálakoncerttel fejeződött be Nyíregyházán a Continental Arénában. A korábbi évekhez hasonlóan a fesztivál hazai és külföldi énekkarai önálló műsort adtak, valamint összkari számokat is énekeltek. Számos támogató segítette a kórusfesztivál sikeres megrendezését, az énekkarok dalaikkal őket köszöntötték. Újdonság volt, hogy a kórusok közötti barátság erősítése érdekében párba állt két-két együttes, s az énekkarok közös produkciót mutattak be. A gálakoncerten adták át a minősítőverseny diplomáit és a különböző különdíjat is. A gálakoncertet megtisztelte jelenlétével Hoppál Péter, a kiemelt kulturális ügyekért felelős miniszteri biztos is. A koncert végén összkari művek csendültek, két műsorszám között dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere mondta el gondolatait.

A gálán a fesztivál minden résztvevője fellépett

Forrás: Kelet-Magyarország/Dodó Ferenc

Elhozzák hozzánk a világot

– Nagyon örülök, hogy otthont adhattunk immár tizenötödik alkalommal ennek a nemzetközi szinten is jegyzett fesztiválnak. Mint a korábbi években, most is tömegeket mozgatott meg a nagyszabású rendezvény. A fesztivál hazai és külföldi együttesei Nyíregyházán és vidéken bemutatták egymásnak is nemzeti kultúrájuk egy-egy darabját. Büszkék vagyunk a Nyíregyházi Cantemus Kórusra, ami 2012 óta Magyarország Nemzeti Együttese is, a Nyíregyházi Értéktár része. Eredményeikkel világhírűvé váltak, elvitték Nyíregyháza hírét a nagyvilágba, két évente pedig a világot hozzák ide nekünk. Köszönet mindenkinek a fesztivál érdekében végzett munkáért, köszönet a támogatásért, köszönet a kórusoknak, hogy eljöttek hozzánk, s köszönet a közönségnek is a teltházas koncertekért – fogalmazott többek között dr. Kovács Ferenc. Befejezésül több száz kórustag ajkáról Szörényi-Bródy: Fel kelt a napunk című szerzeménye csendült fel, ezzel is tisztelegve Szent István király és az államalapítás előtt.

A gálán a díjak is gazdára találtak

Forrás: Kelet-Magyarország/Dodó Ferenc

Minősítések és különdíjak