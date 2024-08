Norbert eközben több külföldi cégnek is dolgozott 3D és concept art vonalon. Kapcsolatba került egy egy japán céggel is, ami grafikus táblagépek és kapcsolódó termékek gyártására specializálódott. Azóta az ő neve is ott szerepel a vállalat művészei között. Ugyanakkor Norbertnek kétszer is volt szerencséje szerepelni néhány alkotásával az „Infected by Art artbookjában”, ami ugyancsak nagy dolog, hiszen elmondása szerint ide a világ minden tájáról kizárólag a legjobb műveket válogatja be egy művészekből álló zsűri.

Norbert pár éve egy online tanfolyamot is elindított: 3D digitális szobrászatot tanít. Ez év elejétől a 3D Studioval együtt azon munkálkodik, hogy ezt a tevékenységet átültessék offline is az iskolapadokba.

Birgány Norbert 2006-ban nősült meg. A feleségével, Mariannal folyamatosan váltják valóra az álmaikat. 2006-ban született meg leányuk, Míra aki az édesapja elmondása szerint inkább az idegen nyelvek felé orientálódik.

Norbert bár bejárta már a nagyvilágot, mégis erősen kötődik a szülőföldjéhez. Az erős gyökerek késztették arra, hogy megvásároljon egy ingatlant egy Fehérgyarmat melletti faluban. Az élet számos lehetőséget tartogat még a szakmájában kiemelkedően tevékenykedő, s nagy sikereket elérő Birgány Norbert számára, aki már idáig is hatalmas élményekkel gazdagodott hosszú útja során, s mindezért nem lehet elég hálás a sorsnak és a családjának.