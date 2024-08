A 2000-es évek egyik legnagyobb és legsikeresebb ikonikus zenekarának, a pop-rock műfaját a népzenével zseniálisan ötvöző NOX együttesnek összesen nyolc albuma jelent meg, olyan slágerek fűződnek a nevükhöz, mint a Százszor ölelj még!, a Szeretem vagy a Forogj, világ! A Bűvölet című lemezükkel elnyerték az év hazai albuma díjat, a Ragyogás lemez Fonogram-díjas lett, többször is megválasztották őket az év zenekarának, a 2005-ös Eurovíziós Dalfesztiválon pedig ők képviselték Magyarországot.

Látványos koncert lesz

Péter Szabó Szilvia és Nagy Tamás hosszú kihagyás után 2022-ben a Budapest Sport­arénában egy telt házas, hatalmas show-műsorral tért vissza, s kiderült, hogy a népszerűségük mit sem változott. A visszatérés alkalmából új lemez is készült Főnix címmel, s az album rövid idő alatt a rajongók kedvence lett. Különleges, látványos koncerttel lépnek a VIDOR Fesztivál közönsége elé ma este héttől. Óriási tánckarral érkeznek, végtelenül energikus és grandiózus koncertjükön természetesen a legismertebb slágereik is megszólalnak, de a Főnix című lemezükről is elhozzák a közönség kedvenceit.