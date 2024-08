Geszti Péter augusztus 25-én lép színpadra

Zene és színház a téren

– Az utóbbi években egy kicsit háttérbe szorult a fesztiválon a világzene, de a támogatóinknak köszönhetően ebben az évben ráerősíthettünk erre a területre – mondta Kirják Róbert, a VIDOR-t szervező Móricz Zsigmond Színház igazgatója, hozzátéve: bízik benne, hogy sokan lesznek majd kíváncsiak a műfaj hazai és külföldi előadóira. – A Kossuth térre ebben az esztendőben is neves sztárfellépők érkeznek: koncertet ad a NOX, Geszti Péter, a Vígszínház zenekara, A Grund, a megyei kötődésű Parno Graszt, Delhusa Gjon, a 4S Street, Dánielfy Gergő és az ír-kelte zenét játszó Firkin együttes is. Ahogy a nézők megszokhatták, ezúttal is lesz színházi előadás a téren: az Edda musical – A kör a népszerű hazai zenekar dalaira épül, míg a világzenét a Kossuth téren egy zöld-foki szigeteki együttes, a Tabanka, illetve a latin-amerikai szólistákból álló Stefania Allstars képviseli. A Sunshine Rádió a születésnapi programját a Kossuth téren kezdi, fellép a Tibi a hegyről, Gáspár Laci és a Kozmix. – A VIDOR Kertben a gyerekeket tánc- és bábszínházi előadásokkal várjuk, esténként pedig mások mellett Rakonczai Imre, a Hakumba, a Moribaya, Lunda, a Tornóczky All Access és a Kelet Brass Band is zenél. A színház több művésze – Gulyás Attila, Gulácsi Tamás, Horváth Viktor, Tar Dániel – is színpadra lép, s helyi Dj-k is szórakoztatják a nagyérdeműt.

A Parno Graszt is zenél a fesztiválon

Színház és irodalom

Újdonság a kincskereső városjáró játék, amelyen a nyíregyházi teátrum színészeivel találkozhatnak a csapatok, és az idén rendezik meg először a cosplay – szuperhős-, anime- és rajzfilmjelmezek – találkozót, illetve versenyt is – mondta az igazgató, akitől megtudtuk: a színházi versenyprogram előadásaira már csak néhány jegy elérhető. – A nagyszínpadon, a Krúdy kamarában, illetve a Rózsakert Szabadtéri Színpadon láthatják az érdeklődők az előadásokat, a zsűri elnöke pedig Puskás Tivadar lesz, aki hosszú éveken át volt a nyíregyházi társulat tagja és aki szeptemberben kétszer is színpadra lép az Oscar című darabban. – Az irodalmi programoknak a Bencs Villa és a Szindbád ad otthont, utóbbi helyszínen Pogány Gábor Benő Munkácsy-díjas szobrászművész alkotásaiból nyílik kiállítás, a limerickíró bajnokság döntőjét ezúttal is a Bárány Frigyes Stúdióban rendezzük. A zsinagóga kertjében a kóser konyhával ismerkedhetnek meg az érdeklődők, a 100 éves Patika udvarán pedig a Dumaszínház két tagja, Badár Sándor és Fülöp Viktor szórakoztatja a fesztiválozókat. És természetesen ezúttal is találkozhatunk pantomimesekkel, artistákkal, mutatványosokkal: benépesül a belváros, ahol kilenc napon át a vidámságé lesz a főszerep.