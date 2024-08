Geszti Péter vasárnap lép fel

Sztárfellépők a téren

Megtudtuk: a Kossuth téren ebben az esztendőben is neves sztárfellépőket hallhatunk. – Hatvanfős tánckarral érkezik a NOX, koncertet ad a vármegyei kötődésű Parno Graszt, több generáció egyik nagy kedvence, Delhusa Gjon, de a Mesélek a bornak című dallal ismertté vált 4S Street együttest és az ír-kelta zenét játszó Firkint is hallhatjuk. Fiatalos lendületet hoz a VIDOR-ra a Vígszínház fiúzenekara, A Grund, illetve Dánielfy Gergő, az pedig nagy öröm, hogy Geszti Péter is fellép a fesztiválon: az egyik legismertebb előadó a legnagyobb slágereit hozza Nyíregyházára. Az utóbbi években a nézők megszokhatták, hogy a Kossuth téren színházi előadást is láthatnak, s így lesz ez most is. Azoknak, akik szeretik az Eddát, a Kossuth téren a helyük, az Edda musical – A kör ugyanis a népszerű zenekar dalaira épül. A Sunshine Rádió születésnapi programjának részeként a főtér nagyszínpadán fellép a Tibi a Hegyről, Gáspár Laci és a Kozmix – mondta az igazgató, aki a VIDOR Kert programjairól is beszélt. – A Sunshine FM Kisszínpadon 16 órától gyerek-, tánc- és bábszínházi előadások várják a kicsiket, a zenei programok 22 órakor kezdődnek. A nyíregyházi teátrum színművészei idén is koncerteznek: Gulyás Attila és zenekara Kazár Ticiánával lép fel, s A három tenor – Horváth Viktor, Gulácsi Tamás, Tar Dániel – is várja a közönséget. Mellettük az Alapvető Klub, Rakonczai Imre, a Lunda, a Tornóczky All Access és a Kelet Brass Band is zenél a VIDOR Kertben, ahol a helyi klubok ismert lemezlovasai is zenélnek.