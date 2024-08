A nagyvilág kórusmozgalmának fellegvára ezekben a napokban Nyíregyháza. Ráadásul a különböző földrészek neves együtteseit péntek este egy teremben lehetett látni, ugyanis a Kodály Zoltán Általános Iskolában tartották meg a XV. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál nyitóhangversenyét. A vendég énekkarok péntek este nem énekeltek, de nagy lelkesedéssel fogadták az őket köszöntő dalokat. Hagyomány ugyanis a fesztivál életében, hogy a nyitóhangversenyen a házigazda Cantemus kóruscsalád énekkarai egy-egy dallal külön köszöntik a hazai és külföldi énekkarokat.

A Cantemus Gyermekkar műsorával kezdődött a hangverseny

Fotó: M. Magyar László

A Cantemus Gyermekkórus Bárdos Lajos Cantemus című művével nyitotta meg a koncertet, majd Baloghné Németh Szilvia, a Kodály-iskola igazgatója köszöntötte a vendégeket. Mint elmondta, az oktatási intézmény a kórusfesztivál központja, hiszen az épület ad otthont több koncertnek, a próbáknak, a karvezető kurzus foglalkozásainak – immár tizenötödik alkalommal. – Akik először rendezték meg a kórusfesztivált, nem gondolták volna, hogy hagyományt teremtenek. Egy olyan hagyományt, amit jellemez az öröm, a boldogság, a béke. Iskolánk kórusai járják a világot, most azonban fordítva történt, a világ énekkarai jöttek el hozzánk. Összeadtam azokat a távolságokat, ahonnan érkeztek hozzánk énekkarok, s 42 290 kilométert kaptam végösszegként. Ez egy kicsivel több, mint az Egyenlítő hossza, vagyis elmondhatjuk, hogy énekszóval körbe jártuk a nagyvilágot, áténekeltük a földet – fogalmazott a Kodály-iskola vezetője.

Színpadra lépett a Cantemus Vegyeskar is

Fotó: M. Magyar László

Ezt követően dalokkal köszöntötte a kecskeméti, a holland, a német, az észt, az olasz, a tajvani és japán énekkarokat a Cantemus Gyermekkórus, a Pro Musica Leánykar és a Cantemus Vegyeskar. A koncert végén összkari előadásban Kocsár Miklós Jubilate Deo című szerzeménye csendült fel. Ezt a dalt a kórusfesztivál együttesei is előadják majd közösen az augusztus 20-i gálakoncerten a Continental Arénában. A koncerten vezényelt Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy, Szabó Soma Liszt-díjas karnagy és Tóth Donát. Az est krónikájához tartozik, hogy a nyitó hangversenyen részt vett Kutrik Bence kortárs magyar zeneszerző is, akinek szintén hangoztak el művei a koncerten. Ma délután 18 órától a vidéken élő zenebarátok is hallhatják az együtteseket, hangverseny lesz ugyanis Tiszadadán, Nagyecseden, Vállajon és Nyírbogáton is.