Rap, musical, és világzene is szól ma, illetve holnap a VIDOR Fesztiválon, a Kossuth téren és a VIDOR kertben is kiváló előadók lépnek a közönség elé. Ma, azaz szombat este héttől A Grund, a Vígszínház fiúzenekara várja az érdeklődőket a nagyszínpad elé. Az elmúlt évek egyik legnagyobb színházi sikere Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián zenés játéka, A Pál utcai fiúk, a zenekar tagjai – Wunderlich József, Ember Márk, Zoltán Áron, Medveczky Balázs és a zenekarvezető: Fesztbaum Béla – pedig részesei voltak a darab vígszínházi ősbemutatójának. A zenekar a teátrum 121. születésnapján adta első koncertjét; egyre bővülő repertoárjukban A Pál utcai fiúk számai mellett több legendás vígszínházi sláger, jól ismert Presser Gábor-dal és természetesen néhány hazai és a külföldi kedvenc is szerepet kap. Igazi örömzene ez, amit mindenkinek látnia, hallania kell.

A Grund ma este a belvárosba költözik

Fotó: Vidor.eu

Élénk, energikus megközelítés

A fiúkat 20.30-tól egy zöld-foki-szigeteki együttes követi a nagyszínpadon, a Tabanka tagjai friss és kortárs megközelítéssel nyúlnak a funanához, az élénk, energikus, ünnepi zenei- és táncstílushoz, amelyet egykor a portugál gyarmati uralkodók betiltottak, és amely a nyolcvanas években a függetlenné vált Zöld-Foki Köztársaság identitásának részévé vált. A funaná a rabszolgák leszármazottainak zenéjéből ered, alapját a diatonikus harmonika és a ferrinho érdes hangja adja, melyet a Tabanka pop- és jazz-elemekkel kever. Malajziától Hollandián át Belgiumig számos országban koncerteztek már, szombat este Nyíregyházán lépnek fel. A zenei program a VIDOR Kertben 22 órakor folytatódik, ahol a 3 tenor számít a közönség figyelmére: a Móricz Zsigmond Színház színművészei, Horváth Viktor, Gulácsi Tamás és Tar Dániel számos koncerten varázsolták már el a hallgatóságot és ezt teszik a szombati bulijukon is.

A Tabankát szombaton hallhatjuk a Kossuth téren

Fotó: Vidor.eu

Áj lav jú

Az idei VIDOR egyik legnagyobb sztárja vasárnap fél nyolctól várja a fesztiválozókat: Geszti Péter, a pozitív energiák frontembere minden korábbi zenekari projektjének jókedvét és profizmusát belekódolja a Rapül az idő című koncertjébe. A korábbi koncerteket megújítva, új felállásban és még több ismert slágerrel hozza el produkcióját Nyíregyházára, hogy sok generáció táncolhasson együtt a több évtizedet átölelő popsikerekre. Stadionrepesztő Rapülők dance slágerek, Jazz+Az funkyságok, Gringó Sztár és Létvágy gerjesztő popfinomságok váltják egymást az új dalokkal élőben, látványos színpadtechnikai környezetben, sok humorral és őszinte szövegekkel. Nincs olyan korosztály, amelyik ne ismerné a dalokat, így biztos, hogy több ezren éneklik majd vele, hogy Nem adom fel, hogy Lesz még rosszabb, na és azt, hogy Áj lav jú. Aki ezt követően a Kossuth térről átsétál a VIDOR Kertbe, az Alapvető Klub koncertjét hallgathatja meg. A nyíregyházi zenekar stílusokon átívelő, az old school időszakot felelevenítő rock, blues és funky ritmusokat, olykor jazz-es dallamokat játszik, Buszlai János, Girászin Gergő, Jánosi Csaba és Lakatos István gondoskodik arról, hogy remek hangulatban térjen véget a hét.