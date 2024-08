A XVIII. században a brit szigeteken az volt a szokás, hogy a nagyobb összejöveteleken mindenkinek négysoros verset kellett rögtönöznie, amelyre az egész társaság rávágta a refrént: Jöjjön el, várja Limerick! A hosszú évszázadokra visszanyúló hagyomány Nyíregyházán ma is él, olyannyira, hogy kilenc éve minden VIDOR Fesztiválon főszerepet kap az ötsoros versforma. És így lesz ez az idén is: amatőrök és profik, kicsik és nagyok, csoportok és magányos farkasok, figyelem: csupán öt sort kell írni, hogy folyjon a sör, és hogy az egyéni nyertes finom falatokat fogyaszthasson egy remek étteremben. Elég csábító az ajánlat, nem igaz?

Töretlen siker

Tekintettel a korábbi évek sikerére, az idén is meghirdettük a Nyírségi Limerickíró Bajnokságot, amelyre nevezni egyéni és csapat kategóriában lehet. A verseny népszerűsége talán abban rejlik, hogy nem kell hozzá irodalmi végzettség, sem pedig limerickíró diploma: amatőrök és profik is jelentkezhetnek, küldhetnek be ötsorosokat babérkoszorús költők és asztalfióknak írogató fűzfapoéták egyaránt. Ez már a 10. megmérettetés, a jeles jubileumot pedig szeretnénk sok-sok ötsorossal ünnepelni. A verseny eddig minden évben megmozgatta a rímbarátokat, akik nem szabtak határt sem a fantáziájuknak, sem az alkotókedvüknek, így a megmérettetéseken minden alkalommal több száz pályamű versengett. Nagy örömünkre ezúttal is sokan ragadtak papírt, ceruzát, eddig közel százötven limerick érkezett. Ám még mindig van egy kis idő: akik eddig nem küldték be az alkotásukat, augusztus 8-án, csütörtökön délig még megtehetik. Az ötsorosokat az [email protected] e-mail-címre várjuk, de arra is van lehetőség, hogy borítékba zárva, személyesen hozzák be szerkesztőségünkbe (Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 3–5.). A műveket a VIDOR Fesztivált szervező Móricz Zsigmond Színház és lapunk képviselői előzsűrizik, a döntőt augusztus 25-én délután rendezzük a Bárány Frigyes Stúdióban. A végső győztesről ezúttal is a helyszínen szurkoló nézők döntenek, a két kategória győztese pedig jutalmat kap.

Csak jeligével!