A Kossuth téri nagyszínpadon két remek koncert vár ma a fesztivál látogatóira, akik a VIDOR Kertben egy különleges hangzású zenekarral találkozhatnak.

Debreceni gyökerek

Este héttől a debreceni énekes, színész Dánielfy Gergő ad koncertet. Az Ady Endre Gimnázium dráma tagozatán tanult, színész szeretett volna lenni, énekléssel 15 éves korában kezdett el foglalkozni. A 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójában elnyerte Az Év Felfedezettje díjat, az X-Faktor 2016-os szériájában a kilencedik helyen végzett. 2018-ban alapította meg zenekarát, s azóta körbeutazták az országot, alig van olyan hazai fesztivál, amelyen ne léptek volna fel. A Megyei Junior Príma-díjas, Fonogram-díjra jelölt előadó legismertebb dalai a Száz virág, a Mammamia, az Éljük át, vagy a Rácz Gergővel közös szerzemény, az Elrontottam – valószínűleg ezeket is elénekli ma 19 órától, a VIDOR nagyszínpadán.

Dánielfy Gergő

Fotó: Vidor.eu

Fonogram-díjak

Dánielfy Gergő után a 4S Street zenél. Az együttes 2018-ban alakult meg Gyergyószentmiklóson, és a Mesélek a bornak című dalukkal robbantak be a köztudatba. Állandó résztvevőivé váltak a budapesti és a vidéki klubéletnek, a nagyszínpadoknak és hazai toplistáknak is. Dalaikban ötvözik a popot, a rockot, az indie-t és több alternatív műfajt. A zenekar számos elismerést zsebelt be az utóbbi pár évben. 2022-ben átvehették az Év zenekarának járó Petőfi díjat, az idén tavasszal „A szívem ég” című albumukkal elnyerték második Fonogram Magyar Zenei Díjukat, az elsőt tavaly az év hangfelvételéért kapták – ez volt a már említett Mesélek a bornak című sláger. Ma 20.30-tól ez is biztosan elhangzik nagyszínpadi koncertjükön. A Kossuth téri produkciók után a VIDOR Kertben a 2021-ben alakult Lunda ad koncertet: az ízesen kevert pop stílusú zenekar a hangzásában electro, a szövegeiket pedig pedig pop-alter elemekkel fűszerezik.

A VIDOR Kertben a Lunda lép fel

A Jászai Mari-díjas színész, Pindroch Csaba, akit olyan ikonikus filmekben láthattunk, mint a Kontroll vagy a Valami Amerika-trilógia, a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház Úrhatnám polgár című előadása főszereplőjeként 19 órakor lép közönség elé a fesztiválon, előtte viszont, 17 órától a Bencs Villa Többszemközt című műsorában mesél az életéről és a pályájáról.