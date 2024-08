Egy bő évtiezden át tanította a nyíregyházi művészeti szakközépiskola festő palántáit, akik részéről ma is magától értetődő művésztanáruk „mester" megszólítása. A műtermében ezúttal munka közben felkeresett születésnapos a kérdésünkre, hogy milyen érzésekkel éli meg ezt a mesterszámot, Madarassy György rövid válasza: Örömmel! Aztán kifejti: „Még hozzá azért, mert vannak szeretnivaló, szép és sikeres utódaim, akik bár szerte a világban dolgoznak, de ha netán elkámpicsorodnék itt a műtermi magányomban, elég csak rájuk gondolnom és máris felderülök. A kicsi lányomtól (nekem mindig Pindurka marad, akár milyen elismert számszaki ember is lett), születésnapomra, kaptam egy bő hetes utazást, amelyen vele együtt járhattam be Észak-Itália és Dél- Franciaország néhány nevezetes városát. Lelkileg évekre feltöltő, fantasztikus élmény volt. Az egyik vásznamon már formálódik is a kép, amelyen igyekszem visszaadni a forró Dél vidám hangulatát. A másik örömforrás pedig a szántszándékkal elhatározott, alkotói szempontból üdítő felfrissülést hozó stílusváltás, amelynek első lenyomatai, már itt van a műteremben három újonnan festett figurális képemen. Ez az én 77. születésnapi ajándékom saját magamnak."

A 77 Madarassy György módszeresen frissíti, s nem hagyja el magát

Fotó: Galambos Béla