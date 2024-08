A Filharmónia Magyarország a hagyományokhoz híven augusztusban ismét megrendezi az OrgonaPont sorozatot. A kellemes hangulatú orgonamuzsikára épülő hangversenyek célja, hogy a forró nyári napokon a templomok hűvösében minőségi programokat kínáljon az igényes pihenést kedvelők számára.

Kiváló művészek

A sorozat egyik helyszíne Nyíregyháza: a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban két fantasztikus művészt hallhatunk: augusztus 22-én 20 órától a Kossuth- és Prima Primissima-díjas énekesnőt, Miklósa Erikát Szamosi Szabolcs Liszt Ferenc-díjas orgonaművész kíséri.

Miklósa Erika az énekléssel kedvtelésből kezdett foglalkozni, alig három év elteltével, 19 évesen – minden idők legfiatalabbjaként – már szerződtették a Magyar Állami Operaházba. Talán éppen ezért szakította meg karrierjét 1996-ban: hiányérzete volt, tanulni vágyott. Előbb Philadelphiában, azután Milánóban képezte magát ösztöndíjasként. Mozart Varázsfuvolájának Éj királynőjeként többször körbeutazta a bolygót. Világhírnévre tett szert, nemzetközi meghívások tömkelegével és háromszáz előadással a háta mögött a legkeresettebb művész ebben a szerepben.

Szamosi Szabolcs orgonaművész Magyarország minden jelentős templomi és koncertorgonáján játszott, Európa sok országában, de az USA-ban is adott már koncertet. Rendszeresen lép fel szimfonikus- és kamarazenekarral, közreműködőként és szólistaként is, minden koncertjén újszerű különlegességeket nyújt hallgatósága számára. Improvizációiba beleszövi zenei talentumait, amelyekből nem hiányozhat a lendület, a magabiztos hangszerkezelés, az érzelmek sokszínűsége. Számos új zenei sorozat elindítója, nevéhez fűződik a Con Spirito Egyházzenei Fesztivál, az Orgonák éjszakája, de ő álmodta meg az OrgonaPont programsorozatot is.

Műsoron szerepel