Akár kvízkérdés is lehetne, amire aligha érkezne sok jó megoldás: melyik a bolygó leghidegebb telű fővárosa? A Tola folyó mellett, a tengerszint felett 1300 méterrel fekvő, mintegy másfél milliós lélekszámú település neve magyarul vörös hőst jelent. Ulanbátor a helyes válasz, ott alkotott maradandót egy csengeri testvérpár, Biró Gréta és Biró Gergő István. De hogy kerültek Mongóliába?

A Mongol Nemzeti Egyetem magyar vendégoktatója, erdélyi hungarológus Pápai Sarolta és Magyarország ulánbátori nagykövetsége meghívásának eleget téve tölthettek el egy hetet a fővárosában a KKM Vendégoktatók a Magyar Kultúráért elnevezésű programsorozatban. Több alkalommal is megmutathatták tánctudásukat, illetve a magyar néptánc, népi hagyományaink kultúráját, viseletét, sokszínűségét Dömény Krisztián Junior Prima-díjas zenész, citeraművész zenei kíséretében adhatták elő. Ilyen volt például az Ulánbátor főterén megrendezett Európa Napok, a Magyarország ulánbátori nagykövetsége révén rendezett esemény, a Mongolian State Conservatory (a konzervatóriumban lehetőséget kaptak a mongol táncművészeknek tanítani a magyar tánckultúrából, azon belül a szatmári verbunk és csárdás motívumvilágából). A kint töltött idő alatt Pápai Sarolta és párja, Emil vendégszeretetének jeléül megtekintették Ulanbátor és környékének nevezetességeit. Ilyennek számít a lámakolostor, a

Palotamúzeum az utolsó Bogdo gegen (főpap és egyben világi uralkodó) téli palotájának fennmaradt épületeiből, az egykori Csojdzsin láma kolostorából kialakított Vallástörténeti Múzeum. A Bíró testvérek ízelítőt kaptak a mongol kultúrából, a jurták és sámánok földjéből.

- Hat éves korom óta néptáncolok, tíz esztendős koromtól vagyok a Szatmár Táncegyüttes tagja – említette a most 20 éves Biró Gergő István, aki több országos szólótáncversenyt nyert meg, például az Országos Nagyecsedi Verbunkverseny többszörös győztesének számít, emellett már most nívós néptáncversenyeken kérték fel zsűrizni is. A néptánclépésekkel párhuzamosan kezdett el duatlonozni, az atlétika ma is az élete része. A szertorna világa is magával ragadta, tornászként több versenyen képviselte iskoláját. A sportolásban a Makovecz Imre Általános Iskolában az első osztálytól Papp Szilárd támogatja tanárként, segíti, hogy minél jobb sportolóvá válhasson.