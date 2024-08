Gyermekzsivaj, néptáncosok, népzenészek, fúvósok, világzene, kerékpártúra, szatmári ételek és különleges hangulat tölti meg minden augusztus első hétvégéjén Panyola utcáit immáron 18 éve – az idén sem lesz másképp.

A Kelet Brass Band is fellép

Fotó: panyolafeszt.hu

Generációk nőttek fel rajta

Az 500 fős kis faluban, a keleti határhoz közel nagy dolognak számít, ha egy rendezvény ennyi időt megél. – Minden esztendőben szerettünk volna olyan kulturális csemegét kínálni, ahol mindenki jól érzi magát. A kezdetekben megjelent babakocsis gyerekek fiatal felnőttekké váltak, ma már ők önállóan jönnek hozzánk szórakozni: nagykorúak lettek a fesztiválunkkal egy időben. Nekem is felnőttek a gyermekeim az évek alatt. Panyola ebben is segített. Megtanított értéket teremteni a meglévő szatmári kincseink megőrzésével. Minden évben törekedtünk arra, hogy újat adjunk, hogy családok közösen minőségi kulturális élményt kapjanak, hogy új élményt vihessen haza az ide érkező, hogy érdemes volt ismét „hazajönni”, ahogyan szlogenünk is hirdeti – mondta Muhari Zoltán, Panyola polgármestere, a fesztivál motorja, fő szervezője. – Igyekszünk a vidék értékes látnivalóit is beépíteni programunkba. Büszkék vagyunk arra, hogy 2024-ben a Beregi kör lett az év kerékpárútja. A fesztiválozóink felfedezhetik idei legnagyobb turisztikai eseményünket két keréken, miközben gyönyörködhetnek Bereg szépségében. De nem csak a bringásoknak ajánlunk kiváló programot. A fesztivált „nulladik” nappal kezdjük: csütörtökön az Uránia Filmszínház jóvoltából szabadtéri mozival indítunk, A tölgy című filmet vetítjük. Külön figyelmet szentelünk a diófás ligetünkben a gyermekeknek, ahol szinte egész nap aktív programot kapnak a népi játszótérrel, a Kuckó Művésztanyával, a nádudvari kézművesek foglalkozásaival, a Meseszó Egyesület programjaival.

Különleges helyszínek, kiváló művészek

Fotó: panyolafeszt.hu

Hangverseny és bábszínház

Nem maradhat el a kicsiknek szóló autósmozi, ahol a papírdobozokból készített kisautókból nézhetik végig a meséket. Lesz lovasbemutató, íjászkodás a Szamos-parton, Palaj Party a Tiszán, ahol a Kelet Brass Band ad koncertet a Tisza-parton a fürdőzőknek, napozóknak. A legendás Kaláka együttes „Kaláka 55” című koncertje mindenkit időutazásra repít, s nagy örömünkre ismét fellép nálunk a Fitos Dezső Társulat, idén a Taven Baxtale! című műsort hozza el színpadunkra. Különleges helyszínünk a Levendula porta, ahol az ifj. Balázs Elemér – Lugosi Ali duó és a Fabók Mancsi Bábszínháza is remek előadást ígér. Külön programot biztosít a Helyipiac.hu Egyesület a NEA támogatásával a Gömbjuhar Kisszínpadon, a fesztiválozók itt találkozhatnak többek között a Kucu Bandával, a Kacaj zenekarral, a Kelet Brass Banddel és Heit Lóri zenekarával. A Nemzeti Kulturális Alapnak köszönhetően a nagyszínpadon látható a Kaláka, a Fitos Dezső Társulat, a Fanfara Complexa, a Zűrös Banda, itt mutatnak be előadást a nagyecsedi és szatmári néptáncegyüttesek. Református templomunk is kitárja ajtaját, komolyzenei hangversenyre és egyéb programokra várjuk az ide betérőt.