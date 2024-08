Hagyomány már a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál életében, hogy a résztvevő énekkarok minősítő hangversenyen is bemutathatják tudásukat, felkészültséget. A XV. kórusfesztivál minősítő versenyét augusztus 18-án, vasárnap délelőtt rendezték meg. A kórusok nem egymás ellen vetélkedtek: a nemzetközi zsűri tagjai azt figyelték, arany, ezüst vagy bronz minősítést ért-e a bemutatott repertoár. Nyolc együttes lépett fel, s mindegyiknek kötelező volt bemutatnia egy Kodály-művet.

A holland művészeti csoport gyermekkarral és ifjúsági kamarakórussal is fellépett

Fotó: KM

A minősítő verseny zsűrijének tagjai a következő szakemberek voltak: Somos Csaba Liszt-díjas művész, a Nemzeti Énekkar karigazgatója, Yu-Chung John Ku, a Tajpej Filharmonikus Alapítvány zenei igazgatója, Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy, prof. Leon Shiu-Wai Tong, a Nemzetközi Kórusszövetség első alelnöke. A versenyen résztvevő együttesek a minősítés mellett különböző díjakért is versengtek. Díjat ajánlott fel ugyanis a Magyar Kodály Társaság vármegyei szervezete a Kodály-mű legjobb előadásáért, így a közönség soraiban ott ültek a civil szervezet tagjai is, de a nézők is szavazhattak a nekik legjobban tetsző produkcióra. A verseny eredményét az augusztus 20-i gálakoncerten a Continental Arénában hirdetik majd ki.

Nagy sikert aratott az Észt Televízió Gyermekkara

Fotó: KM

A minősítő koncerten a következő együttesek léptek fel: Nieuw Amsterdams Gyermekkar (Hollandia), Theo Vegyeskar (Japán), Trichiana Polifonic Vegyeskar (Olaszország), Észt TV Gyermekkara (Észország), Aurin Leánykar (Kecskemét), Tajpej Filharmónia Ifjúsági és Gyermekkara (Tajvan), Nieuw Amsterdams Ifjúsági Kamarakórus (Hollandia), Új hamburgi Fiúkórus (Németország). Ma, vasárnap este lesz még egy program a kórusfesztivál keretében: a nyíregyházi Kossuth téren 20 órától folklór est lesz, az együttesek nemzetük folklórjából adnak ízelítőt.