A kelta punkmuzsikát játszó magyar jumpin’ zenekar, a Fonogram-díjas Firkin 2008-ban alakult, az azóta eltelt több mint 15 év alatt pedig 17 országban több mint 700 koncertet adott.

Minőségi zene

Az együttes fellépett többek között Kanadában, Franciaországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban is. Népszerűsége titka a minőségi zenében rejlik, koncertjei igazi öröm­ünnepnek számítanak, ahol mindenkit gyorsan elkap a bulihangulat. 2018-as lemeze, a We Are The Ones több helyen is bekerült a nemzetközi top 10 listákba, az amerikai Folk’n’Rock szerkesztői véleménye alapján pedig ez lett az év legjobb albuma. Ma este fél kilenckor lépnek a VIDOR nagyszínpadára, így mindenki megtapasztalhatja, hogy ezek a minősítések nem túlzóak, sőt!