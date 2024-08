A nagyszínpad ma este hatalmas buli helyszíne lesz: itt kezdődik el a Sunshine FM születésnapi partija, melyen népszerű előadók és DJ-k szórakoztatják a közönséget. A nagyszínpadra 19 órakor érkezik a Tibi a hegyről, őket követi Gáspár Laci, a fellépők sorát a téren a Kozmix együttes zárja. A programok 23 órakor a ­VIDOR Kertben folytatódnak, a lemezjátszók mögött zenél majd DJ Vágó, DJ Olasz és DJ Váczy is.

Versenyző, majd zsűritag

Gáspár Laci 2003-ban a családja unszolására indult el a Campona tehetségkutató énekversenyen, melyen 3. lett, pár hónappal később pedig benevezett a TV2 Mega- sztárba, amelyen elnyerte a „2004 Legjobb Férfihangja” címet. A verseny hónapokon át zajlott, s közben országos ismertségre és hatalmas rajongótáborra tett szert. 2004 októberében jelent meg első albuma Hagyd meg nekem a dalt címmel. Az album pár hét alatt aranylemez, később pedig platinalemez lett. A címadó 3 hétig vezette a VIVA TV hivatalos slágerlistáját, a Mahasz Editors’ ­Choice rádiós listáján 7 hétig volt első. Gáspár Laci szerepelt a Sztárban sztár harmadik évadában, amit meg is nyert, így ő lett 2015-ben „Magyarország legsokoldalúbb előadója”. Később az Álarcos énekes több évadában szerepelt zsűritagként, s az X-Faktor egyik mentoraként segítette a fiatal énekeseket. Az őt követő Kozmix hazánk első olyan együttese volt, amely a kilencvenes évek elején-közepén népszerű happy hardcore és rave stílusokat játszotta. Éppen emiatt a magyar Scooternek is hívták őket, de későbbi számaiknak köszönhetően megszabadultak ettől a sztereotípiától. Az együttes közel három évtizede alakult, s ahogy telt az idő, úgy lett a Kozmix is egyre „dallamosabb”, természetesen megőrizve az alapkoncepciót.

Gáspár Laci

Fotó: MW-archív

Minőségi zene

A VIDOR Kertben 22 órától a Tornóczky All Access várja a zenekedvelőket: az együttest Tornóczky Ferenc gitáros több mint 25 év szakmai sikerrel a háta mögött 2022 nyarán alapította. A blues-rock zenekar vezetőjét olyan legendás bandákból ismerhetjük, mint a P. Mobil, a Hobo Blues Band, a Póka Egon Experience vagy a Garami Funky Staff. A formáció szeretne fontos üzeneteket, értékeket közvetíteni a fiatal nemzedéknek, s erőt adni annak a generációnak, amely minőségi blues-rock (Póka Egon, Tátrai Tibor, Deák Bill Gyula, László Attila, Hobo, Charlie) zenéken nőtt fel.

„Mindenki látja, hogy merre halad a zene Magyarországon, de szerencsére a blues stílus egy olyan műfaj, ami régóta fent tudott maradni itthon. Dalainkat azoknak ajánlom, akik a mai napig szeretik ezeket a zenéket” – fogalmazott az alapító, Tornóczky Ferenc egy korábbi interjúban.