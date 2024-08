Beszámoltunk már portálunkon arról, hogy 2024. augusztus 15. és 21. között immár tizenötödik alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivált. Sok-sok információt megosztottunk már olvasóinkkal, azonban még mindig vannak újabb és újabb információk a nagyszabású rendezvénnyel kapcsolatban.

Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy az idei kórusfesztivál sajtótájékoztatóján

Fotó: Dodó Ferenc

Citerazenekar a folklóresten

Az egyik alkalommal megemlítette Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy, a Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatója, hogy az idén lesznek apró újítások is. Megkértük, meséljen ezekről bővebben.

– Újítás lesz például az, hogy az augusztus 20-i nyíregyházi gálahangversenyre összepárosítunk énekkarokat, s azok így közös produkciót is bemutatnak majd. Természetesen az együtteseknek lesz majd lehetőségük a közös próbákra is. Én magam is izgatottan várom ezeket a „páros” fellépéseket – mondta Szabó Dénes, majd így folytatta:

– A Continental Arénában rendezendő gálahangversenyeken a közönség már megszokhatta az összkari műsorszámokat. Azok az idén sem maradnak el, ismét felcsendül majd Szörényi Levente és Bródy János közös szerzeménye, a Felkelt a mi napunk című dal, valamint Kocsár Miklós Jubilate Deo című szerzeménye. A Jubilate Deo című kórusművet nagyon megszerették a nálunk vendégeskedő énekkarok, a japán kórusok például újra és újra szerepeltetik a repertoárjukban ezt a művet. Hadd említsem meg az újítások között azt is, hogy a folklóresten fellép majd egy citerazenekar is Mátészalkáról, bízom benne, hogy különleges színt ad majd a Kossuth téri rendezvénynek.

A közönség is szavazhat

– Minden alkalommal rendezünk versenyt is a kórusok számára. Nem egymás ellen versenyeznek, hanem önmagukkal, így csak rajtuk áll, hogy a nemzetközi zsűritől milyen minősítést fognak kapni. A Magyar Kodály Társaság vármegyei szervezete felajánlott egy különdíjat, így tulajdonképpen a civil szervezet tagjai is zsűritagok lesznek. Sőt örömmel fogadunk további nézőket is, akik szavazhatnak majd a nekik legjobban tetsző produkcióra, mert szeretnénk majd átadni a gálahangversenyen egy közönségdíjat is. Mi is izgalommal várjuk az apró változtatásokat, a kórusfesztivál után majd kiderül, tettek hozzá a rendezvény sikeréhez, vagy vettek el belőle.

– Meg kell még említenem a karvezetői mesterkurzust, ami a kórusfesztivál kísérőrendezvénye a kezdetek óta. A programsorozat tulajdonképpen augusztus 15-én a karvezetői mesterkurzus nyitóhangversenyével kezdődik 20 órakor a római katolikus templomban, ahol a Cantemus kóruscsalád együttesei mellett fellép a holland énekkar is. A Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság szervezésében ez a rendezvény jótékonysági koncert lesz: a belépés ingyenes, de az érdeklődők adományaikkal segíthetik a kárpátaljai oktatást, a háborús körülmények között dolgozó és élő pedagógusokat, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát, valamint a támogatásukkal hozzájárulhatnak a háborús terhek enyhítéséhez.