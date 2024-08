Több évtizedes hagyomány, hogy a Cantemus Nemzetközi Kórusverseny résztvevői koncertet adnak a tiszadadai református templomban is. Az úgynevezett Vármegyejárásnak az a célja, hogy a vidéken élő emberek is hallhassák a messziről érkezett együttesek énekét, a kórustagok pedig megismerkednek megyénk szép tájaival, templomaival, vendégszerető embereivel. A XV. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál keretében augusztus 17-én, szombaton 18 órától is lesz koncert a tiszadadai református templomban. Fellép a Cantemus Gyermekkar, a THEO vegyeskar Japánból és a Trichiana Polifonic Vegyeskar Olaszországból.