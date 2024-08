Vasárnap, augusztus 18-án sem pihenhetnek az énekkarok, ugyanis minősítő hangversenyen bizonyíthatják tudásukat, felkészültségüket. Nem egymás ellen vetélkednek, a nemzetközi zsűri tagjai azt figyelik majd, milyen minősítéssel – arany, ezüst vagy bronz – jutalmazzák az egyes kórusok produkcióját. A minősítő verseny zsűrijének tagjai: Somos Csaba Liszt-díjas művész, a Nemzeti Énekkar karigazgatója, Yu-Chung John Ku, a Tajpej Filharmonikus Alapítvány zenei igazgatója, Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy, prof. Leon Shiu-Wai Tong, a Nemzetközi Kórusszövetség első alelnöke.

Mint Szabó Dénes karnagy, a Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatója lapunknak elmondta, a versenyen résztvevő együttesek a minősítés mellett különböző díjakért is versengenek. Díjat ajánlott fel ugyanis a Magyar Kodály Társaság vármegyei szervezete, így a közönség soraiban ott ülnek majd a civil szervezet tagjai is, de lesz külön közönségdíj is, amit a nézőknek legjobban tetsző előadás kap majd meg az augusztus 20-i gálakoncerten a Cintinental Arénában. Addig azonban lesz még folklór est augusztus 18-án, vasárnap 20 órától Nyíregyházán a Kossuth téren, augusztus 19-én, hétfőn pedig 19 órától a Kodály-iskolában a Kontinensek hangjai címmel lesz koncert, amelyen a Tajpej Filharmónia Kamarakórusa, a Cantemus Gyermekkar és a Pro Musica Leánykar mutatja be műsorát.