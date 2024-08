Villámgyorsan elrepült ez a kilenc nap, ma már véget ér a 23. VIDOR Fesztivál, de a zárónapra is maradtak kiváló koncertek és színházi előadások.

Az albán származású Delhusa Gjon 18 évesen robbant be a könnyűzenei életbe a „Hegyek lánya” című dallal, mellyel egy csapásra az egyik legnépszerűbb énekes lett az országban. A következő évben négy kislemeze és egy nagylemeze jelent meg, mind aranylemez lett. Zenét írt Demis Roussosnak, Goldi Ens-nek, és a Goombay Dance Band együttesnek is, a Magyar Rádió eMeRTon-díjasa, a könnyűzenei élet képviselői közül ő kapta meg először a Magyar Köztársaság Aranyérdemkeresztjét. A legnagyobb slágereit – Nika se perimeno, Csavargó, Rómeó és Júlia, Ne légy szomorú, Ez az utolsó tánc, Csak fújt közben a szél, Ha hallod a harangok hangját, Dalok a szélben, Téged átölelve – szinte mindenki ismeri, akik pedig ma este héttől meghallgatják a koncertjét a Kossuth téren, együtt is énekelhetik azokat az örökifjú énekessel.

Több generáció kedvence

Fotó: Vidor.eu

Egyenesen Indiából

A nagyszínpadon világzene zárja az idei fesztivált: a Dhoad egyenesen Indiából érkezik Nyíregyházára. Rajasthan határvidékének bódító és kifinomult zenéjét hozzák a VIDOR-ra, mely a cigány világ gyökereiből merít. Hagyományos viseletbe öltözött táncosaikkal, zenészeikkel és egy tűznyelővel (!) színpompás ünnepi és táncos utazásra invitálják a hallgatóságot. Rajasthan térségét mély spiritualitás jellemzi, így nem véletlen, hogy zenéjükben nagyon hangsúlyos a művészet és a vallás összhangja. Számos helyen léptek már, fel, utazásaik során pedig groove-elemekkel gazdagodott a repertoárjuk, melyek harmonikusan illeszkednek a hagyományos hangszerek hangzásához. A formáció karizmatikus vezetője, Rahis Bharti hosszú évek óta dolgozik azért, hogy Rajasthan zenei kultúráját a világ közönségéhez eljuttassa – ezt teszi ma is: az együttes fél kilenckor lép a Kossuth tér nagyszínpadára.

A VIDOR Kertben 22 órától a megyénkbeli együttes, a Kelet Brass Band garantálja a kitűnő hangulatot. Saját dalaikon kívül örökzöldeket és mai, modern slágereket szólaltatnak meg. A hét kiváló zenészből álló formáció több országos és nemzetközi utcazeneverseny első helyezését és közönségdíját nyerte már el, ma este pedig megmutatják a közönségnek, hogy ezek a díjak a lehető legjobb helyre kerültek.