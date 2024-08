A Parno Graszt az egyik legeredetibb, autentikus cigány zenét játszó zenekar, amely egyedi színpadi megjelenésével, hagyományos hangszereivel és utánozhatatlan előadásmódjával több mint 30 éve deríti jókedvre az embereket. A 7 tagú banda (amely időnként 9-re bővül) örömzenéjével bejárta már szinte az egész világot, koncertezett Európa-szerte, Ázsia több országában, az USA-ban és Mexikóban is. A tagok közötti kapcsolat megrendíthetetlen, mivel mindenki rokonságban áll mindenkivel – talán ez az együttes sikerének egyik titka: a törhetetlen egység. Hosszú ideig csak autentikus cigány zenét játszottak, az elmúlt években azonban nyitottak a szélesebb nyilvánosság felé, feldolgozásaikat, együttműködéseiket imádja a közönség. Dolgoztak együtt a Bohemian Betyarsszal, a Bagossy Brothers Companyvel, a Kávészünettel, saját ízlésükre formálták a Quimby, sőt még az AC/DC egyik dalát is. Abban az interjúban, amit az együttes tagjai tavaly nyáron adtak lapunknak, a legemlékezetesebb koncertjüknek egy VIDOR-os fellépést nevezett Oláh József. – Hihetetlen volt a hangulat, az emberek nem bírták ki ülve a bulit, táncolni akartak. Nagyon otthon-érzésem volt, hiszen rengeteg ismerős, barát, családtag eljött, hogy velünk mulasson, és ettől még személyesebbé vált a koncert. Amikor itthon játszunk, nagyobb bennem a bizonyítási vágy is, meg akarom mutatni, mitől vagyunk világhírűek – fogalmazott az együttes vezetője, akinek ma este fél nyolctól ugyanilyen érzései lehetnek, a Parno Graszt ugyanis a nagyszínpadon lép fel.

A Moribaya ma este a VIDOR Kertben zenél

Afrikai dallamok a VIDOR Kertben

A világzenét kedvelőknek érdemes a ma estét a VIDOR Kertben tölteniük, 22 órától ugyanis a Moribaya együttes lép fel. A multikulturális együttes tagjai Lengyelországból, Burkina Fasóból, Ausztráliából és Ukrajnából származnak, közös szenvedélyük, a hagyományos nyugat-afrikai zene hozta össze őket. Repertoárjuk transz- és gyors ritmusokból, valamint ringató afrikai dallamokból áll, melyeket a nyugat-afrikai zenei folklór inspirált. A csoport autentikus afrikai hangszereken adja elő dalait, mint például a kora afrikai hárfa, a balafon, a ngoni, a bara vagy a hasított dob. A nemzetközi Mikołajki Fol­kowe fesztiválon 2021-ben harmadikak lettek, eddig három albumuk jelent meg, s ma este a VIDOR vendégei lesznek.