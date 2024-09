1944. szeptember 6-án megtudta Nyíregyháza lakossága, hogy valójában milyen is a háború. A magyar és a német csapatok visszavonulását akarta akadályozni az amerikai légierő, ezért lebombázta nyíregyházi vasútállomást. A bombák azonban más területekre is estek, civilek és lakóépületek is áldozatául estek a pusztításnak.

A az áldozatokra és az elpusztított városra emlékeztek péntek délelőtt Nyíregyházán az önkormányzat szervezésében.

Délben az emlékezés az Északi-temetőben folytatódott.

