A „Boeing, Boeing - Leszállás Párizsban" című vígjátékot nézhetik meg az érdeklődők szeptember 27-én 19 órától a Lehozzuk önnek a csillagokat! elnevezésű rendezvénysorozat keretében a Váci Mihály Kulturális Központban. A főszereplő Bernard, a fiatal francia sztárépítész, aki vérbeli playboy: menő lakásából Párizs csodálatos panorámájában gyönyörködhet, meg persze meseszép menyasszonyában, akit mámorosan szeret, de mámorosan szereti másik menyasszonyát is. És a harmadikat is. Mert egy modern férfinak ugye három menyasszony az ideális, csak mind légiutas-kísérők legyenek, s menetrend szerint elkerüljék egymást. Berthának, a házvezetőnőnek annyi ideje sincs, hogy felmondjon, miközben kénytelen nemzetközi konyhát vinni, a menü szinte óráról-órára változik. Ráadásul váratlanul betoppan Bernard gyerekkori barátja, Robert is, aki egyik ámulatból a másikba esve próbálja megtalálni a helyét a hatalmas forgatagban. Bernard boldog életét azonban váratlanul felborítják a Párizs feletti kedvezőtlen légköri viszonyok… – a vígjáték 1991-ben bekerült a Guinnes Rekordok Könyvébe, mint a világon a legtöbbet játszott komédia. A nyíregyházi előadásban Fodor Zsókát, Köllő Babettet, Bozsó Pétert, Baronits Gábort, Deutsch Anitár és Mádi Piroskát láthatjuk.