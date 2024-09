Töretlen népszerűségnek örvend a Móricz Zsigmond megyei könyvtár Vécsey Utcai Fiókkönyvtárának Olvasólétra programja. A kilenc éve indult, olvasást népszerűsítő kezdeményezés az idén minden csúcsot megdöntött. A nyári szünetben 299 diák (köztük hét óvodás, testvéri segítséggel) teljesítette a próbát, olvasott el három könyvet, amiről aztán be is számolt és rajzot is készített. B. Mikula Edit a fiókkönyvtárban hétfőn tortával és oklevéllel köszöntötte a létra legmagasabb fokára felérőket.