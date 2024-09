– Mozgalmas nyarat tudhatunk magunk mögött – mondta a csütörtöki évadnyitó társulati ülésen a Móricz Zsigmond Színház igazgatója, Kirják Róbert, aki az összegzést a szabadtéri színpaddal kezdte. Mint kiderült, minden korábbinál több előadást és koncertet láthattak-hallhattak az érdeklődők a Rózsakertben. – Az Anconai szerelmeseket négyszer mutattuk be, s valamennyi alkalommal több mint ezren tapsoltak az előadásnak, ami rendkívül népszerű. A szeptemberi bérletszünetes előadások iránt óriási az érdeklődés, s bízom benne, hogy ez jó ideig kitart. A hét saját produkciónk nagyon jól teljesített, hiszen ezeket 6400-an látták, ami szinte telt házat jelent, a hat vendégelőadásra 4100-an vásároltak jegyet. Hét alkalommal adtuk ki bérbe a Rózsakertet, ezekre a darabokra közel 4500-an voltak kíváncsiak. Egyre népszerűbbek a filmvetítések is: sokak kedvenc családi programja lett a Rózsakertben mozizni, alkalmanként 150-200 nézőt vonzott ez a program, és a labdarúgó Európa-bajnokság magyar meccseit is sok focidrukker nézte a szabadtéri színpadon. Mindent összevetve ezen a nyáron közel 17 ezren szórakoztak a Rózsakert valamelyik programján, szemben a tavalyi 9700-zal. Ez a jegybevételben is megmutatkozik, az egy évvel ezelőtti 43,6 millióval szemben az idén ez 72 millió forint. És bár ennyi előadásnak jelentős a költségvonzata is, az biztos, hogy a pluszbevétel nagy segítséget jelent a színháznak.

Kirják Róbert, a színház igazgatója

Fotó: Kelet-Magyarország/Dodó Ferenc

Nőtt a bérletesek száma

Ahogy természetesen jól jön a VIDOR Fesztivál jegybevétele is: minden színházi előadást teltház előtt mutattak be a Nyíregyházára érkezett társulatok, és Kirják Róbert a Kossuth téri koncertek látogatószámával is elégedett – az igazgató megköszönte a munkát azoknak a kollégáinak, akik a nyarat végigdolgozták azért, hogy a nézők ezeken a programokon kiválóan érezzék magukat. Ugyan még tart a bérletezés, a növekedés már most is jól látszik: a Krúdy kamarába és a nagyszínpadra is jóval több bérletet vásároltak a nézők, mint egy évvel korábban, ez pedig optimizmusra ad okot – tette hozzá az igazgató. – A számok is azt mutatják, hogy a nézők mellettünk állnak, nekünk pedig mindent meg kell tennünk azért, hogy továbbra is szeressék a színházat – fogalmazott.

Az új évad repertoárjában kiemelt számban szerepelnek zenés színházi produkciók. Különlegesnek mondható időszak előtt áll a teátrum, nagyon ritka ugyanis, hogy egy színház ugyanabban a szezonban öt musicalt is kínál közönségének.