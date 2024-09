Tévedés azt hinni, hogy a fiatalokat nem lehet klasszikus darabokkal elcsábítani – Madák Zsuzsannának ez mindig sikerül, erről tanúskodnak az előadásain résztvevők vallomásai. Ezt tapasztalhatták meg azok a középiskolások is, akik a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban múlt héten pénteken megnézték a Jeruzsálem című darabot. Az előadást színpadra állító Madák Zsuzsannáról a világhírű filmrendező, Enyedi Ildikó azt mondta: fiatal kora ellenére nemcsak saját magát építi, hanem a következő nemzedékek színházi kultúrájának alapozásában is fontos szerepet vállal. Podcastadásunkban Zsuzsanna elmesélte, hogyan vált a színházi nevelés a szenvedélyévé, megtudtuk, hogyan választja ki azokat a darabokat, amelyek aztán a fiatalok elé kerülnek. Beszélgettünk arról, hogyan lehet színházszerető felnőtteket nevelni a fiatal generációból, de azt is megtudtuk, ő milyen élményekkel gazdagodik egy-egy próbafolyamat, s egy-egy előadás közben.