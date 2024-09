– Nagyon rosszul tanultam, az általános iskolai osztályfőnököm azt mondta, elmehetek majd cipőfelsőrész-készítőnek, vagy erősáramú villanyszerelőnek, és az az igazság, nem nagyon volt jövőképem – ezzel kezdte a bemutatkozását a Bencs villában Pindroch Csaba, akit a VIDOR Fesztivál nézői az Úrhatnám polgár című előadásban láthattak, s akivel aznap délután a Többszemközt című műsorban Kováts Dénes beszélgetett.

Versek és betlehemes játék

Mint kiderült, egy kis segítséggel került be az esztergomi ferences gimnáziumba, ahol elsőben azért bukott meg matekból, mert nem értette, másodikban pedig azért, mert a tárgyat tanító apáca azt hitte, hogy csalt a dolgozatírásnál, pedig az történt, hogy korrepetálásra járt és megértette a tananyagot. De ennél fontosabb dolgok is történtek ott vele. – Minden évben szerveztek színielőadást, és amikor az egyik betlehemes játékban pásztort játszottam, észrevettem, hogy a többiek nagyon jól szórakoznak rajtam. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ezt szeretném csinálni: örömet szerezni az embereknek, s közben megélni, ahogy mindez megszületik. A sorsom akkor pecsételődött meg, amikor az egyik szerzetesnő behozta Latinovits Zoltán egyik verseskazettáját, amit ámulattal hallgattam. Megtanultam 170-180 verset, és jelentkeztem a színművészeti főiskolára. Csak negyedszerre vettek fel, de úgy, hogy első alkalommal kétszer is kiestem az első rostán...

– Ez 1990-ben történt, az iskola pedig egy olyan jelentkezési lapot küldött be, amire rá kellett írni a felmenők munkásmozgalmi, partizán vagy háborús múltját, mert az előnyt jelentett a felvételinél. De két hét múlva szóltak, hogy ezeket már nem fogadják el, hiszen közben vége lett a kommunizmusnak, s már nem számított, ki honnan jött, ezért újat küldtek. A duplázást a főiskolán nem vették észre, ezért kétszer hívtak be első rostára. Mind a két alkalommal ugyanaz volt a felvételiztető tanár, és mind a kétszer kirúgott, ráadásul úgy, hogy nem is emlékezett rám...

– Megsemmisültem, és elmentem szállodai portásnak Siófokra. Sok pénzt kerestem, de éreztem, hogy ez önmagában semmit sem jelent, ezért újra jelentkeztem a főiskolára. Ekkor már eljutottam a harmadik rostáig, ami egyhetes bentlétet jelentett a főiskolán. Az Arany János Színházban lettem stúdiós, a következő felvételim pedig már sikerült. A főiskola szabad légköre ellentétben állt a gimnázium katonás rendjével, s bár előttem állt még kétszáz bukás, azt hittem, már vagyok valaki. A Vígszínházba kerültem gyakorlatra, majd négy évet a Kamaraszínházban töltöttem. Ezután Víg-évek jöttek, a Valami Amerika 2002-es bemutatója után viszont nagyobb lett a mozgásterem – mondta és az önálló estjeiről is mesélt.