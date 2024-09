A Játékszín Aranylakodalom című előadását a 23. VIDOR Fesztivál utolsó napján láthatták a nézők a Rózsakert Szabadtéri Színpadon, a bemutató pedig hatalmas sikert aratott. Az előadás nemcsak a közönség tetszését nyerte el, a Puskás Tivadar vezette zsűri három VIDOR-díjat is odaítélt Szente Vajk színdarabjának. Egyrészt ez lett a legjobb nagyszínpadi előadás, amiért a Dottore-díjat kapta meg az Aranylakodalom, de a legjobb női epizódalakításért járó Smeraldina-díj és a legjobb férfi epizódalakításért odaítélt Arlecchino-díj is a produkció művészeihez került – az előbbit Náray Erika színművész, míg az utóbbit Nagy Sándor színművész kapta meg a darabban nyújtott teljesítményéért. Kirják Róbert, a VIDOR Fesztivált szervező Móricz Zsigmond Színház igazgatója a szombati előadás végén adta át a díjakat a Játékszínben. Jó hír a nyíregyházi színházrajongóknak, hogy az Aranylakodalom szerepel az évad repertoárján, a társulat májusban mutatja be a Rózsakert Szabadtéri Színpadon.

Díj a rendezésért

Eljutott a jogos tulajdonosához a Capitano-díj is: az elismerést Szerednyey Bélának ítélte oda a zsűri a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Ne most, drágám! című előadásának rendezéséért. A díjat neki is Kirják Róbert adta át.