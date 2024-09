– Komédia, operett, koncert, gyerekműsor éppúgy szerepelt a műsorban, mint saját és vendégprodukció. A legnagyobb érdeklődés a Turay Ida Színház Örömszülők című vígjátékát kísérte, a teltházon túl még pótszékeket is be kellett szereznünk. De említhetem a Borban az igazság, borban a vigasz című gálát, vagy a Vidám Színpad Ments meg, szerelem! című musical vígjátékát, vagy a Mandala Dalszínház saját előadásait (Liliomfi, Charley nénje, A miniszter félrelép), mindegyik roppant népszerű volt. A VIDOR Fesztivál előző évi különdíjasa, a Loft Auksz Évával, Sajgál Erikával és Trokán Annával ezúttal is elnyerte a közönség tetszését. A Petőfi Zenei Díj Életműdíjasa, Hobo, azaz Földes László rengeteg ismerőssel találkozott Nyíregyházán, rajongók hada várta. Másnap Nagyváradon is fellépett, ugyanis az ottani várban kialakított amfiteátrumban több mint tíz éve a Mandala Nyár egyes produkciót bemutatjuk, ott Szabó Ödön az a személy, aki garancia a rendezvénysorozat sikeréhez. Kisebb a színpad és a nézőtér is, az a szokás, hogy ha valami tetszik, akkor felállva tapsolnak, ez pedig igencsak jólesik a művészeknek.