Amikor 2019-ben Todd Phillips Joker-feldolgozását bemutatták a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon az első pillanattól nyilvánvaló volt, hogy itt sokkal többről van szó, mint egy újabb képregényfeldolgozásról. Phillips hús-vér figurává varázsolta Jokert, az általa teremtett Gotham City pedig megszólalásig emlékeztet az 1980-as évek New Yorkjára. A bemutató előtt többen ráncolták a homlokukat annak hallatán, mit keres egy képregényhős a fesztivál versenyprogramjában, a Joker azonban nemcsak a kétkedőket győzte meg, de a fesztivál fődíját is megnyerte, a Velencében induló diadalútját pedig két Oscar-díjjal zárta.

Ezek után nem csoda, hogy a 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica egyik legjobban várt filmje a Joker 2. Kétszemélyes téboly volt. A várakozást csak fokozta, hogy a fesztivál a folytatást is a versenyprogram részeként mutatta be. Alberto Barbera, a fesztivál művészeti igazgatója azzal indokolta a döntést, hogy ez a legmerészebb stúdiófilm, amit valaha is látott. A Joaquin Phoenix és Lady Gaga főszereplésével készült alkotás, bár sok tekintetben különbözik az első résztől, méltó folytatása Arthur Fleck, azaz Joker történetének.

Lady Gaga néhány évvel ezelőtt már lenyűgözte a Lido di Venezia közönségét, amikor a Csillag születiket kísérte el Velencébe. Az énekes/színésznőre most is rengeteg rajongó várakozott már kora hajnal óta, az igazi téboly azonban akkor tört ki, amikor a fotósok és a rajongók legnagyobb meglepetésére kiderült, hogy Gaga gyalog teszi meg az utat az Excelsior Hoteltől a Sala Grandéig. Történt ugyanis, hogy az újdonsült vőlegényével a Lidórra érkező Lady Gaga olyan különleges ruhakölteményt és olyan extravagáns fejdíszt választott a bemutatóra, hogy nem tudott autóba szállni, így rendőri kordonnal körülvéve lépkedett a tömegben filmje premierjére.

Váró Kata Anna