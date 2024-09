Királyok, hősök, csaták címmel interaktív előadás várja az érdeklődőket szeptember 19-én, csütörtökön 17 órától a Kállay Gyűjteményben az 1100 év Európában, 20 év az Unióban sorozat részeként. Molnár Brigitta Blanka előadása a magyar történeti festészet meghatározó festményeinek megismertetésével mutatja be közös európai és magyar történelmünk sorsfordító állomásait: a magyar állam alapításától kezdődően a Hunyadiak dicsőségét, Zrínyi Miklós hőstettét, Buda visszafoglalását; uralkodóinkat, államférfiainkat és azokat a helyszíneket, fordulópontokat, amelyek napjainkig is kiemelkedő jelentőséggel bírnak nemzetünk számára. A magyar nemzet 1100 éves történetét el lehet mesélni hősök történeteként is. A hősök között találunk királyokat, katonákat s egyszerű embereket is. A történeti festészet ezeken a hősökön keresztül teszi átélhetővé mindazt, amin hosszú történelmünk során mindannyian keresztülmentünk. Különös műfaj a történeti festészet. Látszólag a történelemről szól, pedig valójában mindig arról a jelenkorról beszél, amelyben ezek a művek létrejönnek. A történelem ábrázolása, legyen szó festményekről, regényekről, filmekről, mindig a jelenkor értelmezése arról, amit magunk mögött hagytunk.