A fafúvós tanszak vezetője

Tiszalökre 2007-ben került, amikor a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában létrejött a fafúvós tanszak. Azóta is ő a fafúvós tanszak vezetője, és klarinét, furulya, szaxofon, tárogató hangszereken tanítja növendékeit. Tanítványaival gyakran fellépnek iskolai, városi és egyházi rendezvényeken, de nyíregyházi hangversenyeken is értek már el szép eredményeket. 2008-tól ­aktív tagja a Tiszalöki Népzenei Együttesnek. Orgonál a tiszalöki református templomban a vasárnapi istentiszteleteken, emellett presbiteri tisztséget is betölt az egyháznál. KM