1972-ben mutatták be a Játszd újra, Sam! című amerikai romantikus filmvígjátékot, aminek azóta is töretlen sikere van. Ebben az évadban a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház is műsorára tűzte, 2024. szeptember 2-án, hétfőn el is kezdték a darab olvasópróbáját. Az előadás rendezője Rák Zoltán.