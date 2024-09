Dr. Vinnai Győző

Fotó: Váczy Norbert

Fontos tanulságok

– Elölről, ahol állok, azt látom, hogy kis telefonok tükröződnek az arcokon – nekem azt kell tudnom, hogyan lehet őket megszólítani, és igazán jó érzés, ha ez sikerül, ha a hallgatóság az elmondott mesében magára ismer. Tele vannak a zsebeim kulcsokkal, és legyen az előadásom Torontóban, Johannesburgban, Torockón vagy Stockholmban, ezek az emberek bordái között kinyitnak egy szelepet, s olyan dolgokat is elmesélnek nekem, amit maguknak sem mernek bevallani. – Mondod, mondod a mesét, ami hosszú idő után lesz csak a tiéd, és olyan is előfordul, hogy csak évek után érted meg, mit is akart üzenni. Mert becsomagolja a mondanivalóját, és kell hozzá egy szélvihar, ami után megmutatja magát. Engem például most ért utol egy mese, amiben az öreg király elküldi magától a fiait, mondván, ő már megtanította nekik, amit csak tudott, minden mást a világot járva tudhatnak meg – mondta, és egy másik tanulságos történetet is megosztott a hallgatósággal. A mese Péter bácsiról szólt, aki Angelika Jolika poszterét látva azt mondja, ha eljönne a Nagykunságba, háromszor is boldoggá tenné, s amikor az unokája megkérdezi, mennyi ennek a valószínűsége, azt feleli: 75 százalék. – Én akarom, ami 50 százalék, ő pedig vagy akarja, vagy nem, ami 25. Hogy ennek mi a tanulsága? Az, akiben nincs meg ez az 50 százalék, ne legyen mesemondó – fogalmazott.

Berecz András természetesen mesélt – úgy, ahogy csak ő tud: gesztikulált, elváltoztatta a hangját, suttogott, máskor kiabált, s közben egy-egy saját élményét is belefűzte a történetbe. Majd dalra fakadt, és arról a lányról énekelt, aki ha nem kacag, egy araszos a szája, de ha kacag, a három araszt is kiállja. Nos, a nyíregyházi hallgatóság szája három araszos volt, amit alig győzött megköszönni a híres mesemondó, pedig valójában nekünk kell köszönetet mondanunk az élményért, amivel megajándékozott bennünket.