Aki szombat este a Rózsakert Szabadtéri Színpadon megnézte az Aranylakodalom című fergeteges vígjátékot, láthatta, hogyan érzékenyült el Puskás Tivadar, amikor a tapsrend végén Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója a színpadra szólította, hogy átadja neki a VIDOR Fesztivál életműdíját. A vastaps onnantól már neki is szólt: húsz éven át volt a nyíregyházi társulat tagja, a közönség pedig imádta a csupaszív művészt.

Puskás Tivadar kapta a VIDOR Fesztivál életműdíját

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

Puskás Tivadar már mindenhová nyaralni megy

– Nagyon jó volt visszajönni, nagy megtiszteltetés, ha az embert ilyen komoly feladatra kérik fel – mondta lapunknak arra utalva, hogy a VIDOR Fesztivál színházi versenyprogramjának zsűrielnökeként tért vissza a városba, és marad is egy ideig, hiszen szeptemberben kétszer is bemutatják az Oscar című előadást, aminek ő a főszereplője. Miközben beszélgettünk, csillogó szemmel mutatta meg legkisebb unokája fotóit, videóit, és úgy fogalmazott: ma már tudja, hogy bár az élete volt a színház, a családnál semmi sem fontosabb.

A Napsugár fiúk című előadással 2021 nyarán búcsúzott el a várostól és a színháztól, de sokak örömére nem vonult vissza. A kaposvári Csiky Gergely Színházban megrendezte a Meseautót, ami Nyíregyházán az egyik kedvenc előadása volt: már két éve játsszák folyamatosan, ráadásul úgy, hogy mindig állótaps van a nézőtéren. Évekkel ezelőtt a Tanulmány a nőkről című zenés vígjátékban is láthatta őt a nyíregyházi közönség, s a közelmúltban a Vidám Színpadon is szerepelt a darabban. Azt mondta, hogy ami a korábbi és a jelenlegi előadások között a legnagyobb különbség, az az, hogy ő már mindenhová nyaralni megy. Azt is mondhatnánk, hogy ez a szakasz az életében a torta habján a cseresznye.

Megfizette a nyugalom árát

– Nyugodtan elkészülök, elindulok, játszom, majd beszélgetünk a kollégákkal, aztán szépen hazamegyek, iszom egy sört vagy egy whiskyt. Nincs az a folyamatos rohanás, amiben évtizedeken át éltem: előfordult, hogy a feleségemet hívtam fel az autóban ülve, hogy megkérdezzem, melyik városba is kell aznap mennem, mert több színházban játszottam egyszerre.

El kell jutni ahhoz, hogy valaki nyugalomban élhessen, dolgozhasson – vetettem közbe, mire azt mondta, igen, ő is megfizette ennek az árát: több mint húsz évig alig látta a családját.

– Lehet, hogy el sem kellett volna jönnöm Budapestről, és akkor több időt tölthettem volna velük, de azt is tudom, hogy ezzel a hozzáállással jó példát mutattunk a gyerekeinknek, akik sikeresek a pályájukon, az életükben. Nagyon büszkék rám, mindig eljönnek megnézni, amikor játszom. Azt pedig az unokámon is látom, hogyan nyílik ki a világ egy olyan kisgyerek előtt, akivel sokat foglalkoznak otthon – a gyerekeim is ezt látták. Nem tudok elég hálás lenni a feleségemnek, aki nagyon sok áldozatot hozott azért, hogy én estéről estére színpadra léphessek. Egyáltalán nem akartam színész lenni, de ha már belekerültem, nem tudtam nem komolyan venni, de amit beletettem ebbe a pályába, azt vissza is kaptam. Élvezet volt csinálni, mert ha munkának éreztem volna, nem csináltam volna – fogalmazott, és a kedvenc szerepeiről is mesélt.