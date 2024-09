Csütörtöktől a Fény városa ismét a nemzetközi filmvilág középpontjába kerül: három napos, világszínvonalú filmes kavalkád vette kezdetét. A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivált a Magyar Hollywood Tanács, Mátészalka önkormányzata és az Origo Film Stúdió keltette életre a mátészalkai gyökerekkel rendelkező világsztár, Tony Curtis emlékére, valamint azzal a céllal, hogy a magyar és nemzetközi filmes talentumokat összehozza, felfedezze. Erre a nem mindennapi eseményre még Jill Curtis-Weber, Tony Curtis özvegye is ellátogatott, egyenesen Amerikából érkezett Mátészalkára. A vörös szőnyegen egymás után vonultak be a neves színészek, rendezők, operatőrök, mások mellett Koltai Róbert, Kamarás Iván, Piroch Gábor, Sáfár Anikó, vagy Ubrankovics Júlia, aki még a játékos kutyáját is magával hozta. A fesztivál felhívására 17 országból – Libanontól Kínáig, Indiától Mexikóig, Új Zélandtól Portugáliáig, Angolától a Cook-szigetekig – több mint száz pályamű érkezett, amiből a hivatalos versenyprogramba bekerült 55 alkotás közül 33 „finalista” filmet nézhetnek meg a filmrajongók. Három napon keresztül két teremben párhuzamosan zajlanak a filmvetítések reggeltől estig, közben számtalan kísérőprogramon, pódiumbeszélgetéseken és közönségtalálkozókon is részt vehetnek az érdeklődők. Nehéz dolga lesz a neves zsűrinek, hiszen jobbnál jobb alkotások közül kell majd kiválasztani a három kategória győztesét.

Látványos műsorral nyitották meg a fesztivált

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

A fesztivál mottója: vissza a gyökerekhez

Az ünnepélyes megnyitó látványos showműsorral kezdődött. Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács alapító-elnöke, Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés alelnöke, dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere és Horváthné dr. Fekszi Márta, az Origo Film Group Zrt. cégvezetője köszöntötte a megjelenteket az Adolph Zukor Filmszínház előtti téren. – A Hollywood Tanács közel 500 magyar gyökerű hollywoodi sztár emlékének megőrzésével foglalkozik, s természetesen Tony Curtis sem maradhat ki ebből a sorból – kezdte köszöntőjét Bokor Balázs. – Hollywood hercege az a legendás színész, aki több mint száz filmben szerepelt, és maga is úgy gondolta, hogy a gyökerei itt vannak, kétszer is járt itt. Ma reggel pedig Jill-lel megállapítottuk, hogy most harmadszor is itt van, lélekben velünk ünnepel ő is – mondta meghatódva a Magyar Hollywood Tanács alapító-elnöke, és elmesélte: 2017-ben keresték fel Amerikában Tony Curtis özvegyét Mátészalka polgármesterével és a múzeum igazgatójával. A Tony Curtis emlékére megálmodott kávézó hallatán nagyon sok relikviát ajánlott fel Jill Curtis-Weber, a világon elsőként Mátészalkán viseli Tony Curtis nevét filmfesztivál. – Mátészalka kezdi megszokni, hogy a helyi kulturális életben egyre nagyobb szerepet kap a film, külföldi és hazai sztárok járják az utcákat. Nagyon gazdag a programkínálat, nem érdemes egy beszélgetést sem kihagyni, hiszen nem szigorú szakmai témákat veszünk górcső alá, hanem könnyed, szórakoztató, a közönség számára érdekes kérdésköröket érintünk. Jill Curtis-Weberről, Kamarás Ivánról, Szász Attiláról, Koltai Róbertről, vagy akár Sáfár Anikóról is biztos megtudunk olyan információkat, amelyek eddig nem kerültek napvilágra. Na és ne feledkezzünk meg a 33 fantasztikus alkotásról, amit megnézhetnek az érdeklődők. Azt javaslom, hogy aki csak teheti, három napra adja át magát a filmművészet varázslatos világának – ajánlotta Bokor Balázs, és ünnepélyesen Mátészalkának adományozta Túri Török Tibor szobrászművész alkotását, egy Tony Curtis domborművet.