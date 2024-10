A kortárs magyar zeneszerzők számára nagy öröm, hogy a nyíregyházi Cantemus Vegyeskar Szabó Soma Liszt-díjas karnagy vezetésével felvállalja a kortárs szerzemények bemutatását. Kutrik Bence zeneszerző szervezésében október 17. és 19. között kortárszenei kurzus lesz Nyíregyházán a Kodály-iskolában a Cantemus Vegyeskar közreműködésével. A kurzus ideje alatt a fiatal magyar zeneszerzők tanítják be műveiket a kórusnak, adnak az előadáshoz tanácsokat, különböző instrukciókat, ugyanakkor tesztelhetik is, hogyan szólal meg a valóságban az alkotásuk. A zeneszerzők lesznek a karnagyok is, vagyis mindenki a maga művét elvezényli azon a koncerten, ami a Kodály-iskolában október 19-én, szombaton 17 órakor kezdődik. A zenebarát közönség a következő zeneszerzőkkel találkozhat: Tóth Bianka, Móricz Viola, Papp Mátyás, Kővári László, Varga Nadin, Kutrik Bence.