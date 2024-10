Cantemus: különleges koncerten lehetett a közönség. A tenyerek összedörzsölésével, csettintgetéssel, a combok ütögetésével, dobbantással, suttogással kezdődött Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versének legújabb zenei feldolgozása, amit 2024. október 19-én hallhattak az érdeklődők Nyíregyházán a Kodály Zoltán Általános Iskolában. Különleges koncertet rendeztek ugyanis az oktatási intézményben, s ezt a különlegességet a nézőtéren elhelyezett székek elrendezése is visszatükrözte. Kortárs magyar szerzemények csendültek fel ugyanis az oktatási intézmény hangversenytermében a Cantemus Vegyeskar előadásában, s a műveket maguk a zeneszerzők vezényelték. A Nyíregyházán vendégeskedő zeneszerzők korábban egy zeneszerzői versenyen vehettek részt, s a legjobbak utazhattak a Nyírségbe. Kutrik Bence zeneszerző szervezésében az Artisjus és a Dunakanyar Kortárs Zenei Fórum támogatásával a huszonéves zeneszerzőkre kétnapos karvezetői kurzus is várt, amit Szabó Soma Liszt-díjas karnagy tartott nekik. s a kurzus zárásaként rendezték meg a koncertet.

Cantemus: Szabó Soma Liszt-díjas karnagy tartott egy karvezetői foglalkozást, majd bemutatta a kortárs magyar zeneszerző csapatát

Fotó: Bozsó Katalin

Cantemus: karvezetői kurzus a zeneszerzőknek

A fiatal zeneszerzőket Szabó Soma mutatta be a nézőknek, akiknek a hangverseny elején tartott egy rögtönzött karvezetői órát is, a közönség soraiban ülők vele együtt gyakorolhatták az ütemmutató rajzokat. a huszonéves zeneszerzők csütörtökön és pénteken kurzuson vettek részt Szabó Soma Liszt-díjas karnagy vezetésével, s a kurzust záró koncerten vezényelték a szerzeményüket bemutató Cantemus Vegyeskar énekeseit. A zenebarát közönség a következő zeneszerzőkkel találkozhatott: Tóth Bianka Patrícia, Móricz Viola, Papp Mátyás, Kővári László, Varga Nadin, Kutrik Bence. Két művet vezényelt a lett Raima Anna Strazdina is, aki egy budapesti karvezetői verseny jutalmaként kapta, hogy dirigálhatja hazánk egyik legjobb kórusát, a Cantemus Vegyeskart.