Aki ott volt Dánielfy Gergő és zenekara koncertjén a VIDOR Fesztiválon, tudja: remek volt a hangulat, az első sorokban állók együtt énekelték a dalokat az előadóval, többen pedig táncra is perdültek, annyira jól érezték magukat. Dánielfy Gergő is jó emlékként őrzi magában a nyíregyházi fellépést: lapunknak azt mondta, nyáron ez volt az egyik legjobb koncertjük, fantasztikus volt megtapasztalni, hogy már este hétre szinte teljesen megtelt a Kossuth tér. Akik akkor nem találkoztak a fiatal művésszel, hamarosan megtehetik, a Móricz Zsigmond Színházban ugyanis Gulácsi Tamással váltott szereposztásban ő alakítja A padlás főszereplőjét, Rádióst.

Dánielfy Gergő Nyíregyházán lép színpadra

Fotó: MW-archív

Dánielfy Gergő komoly logisztikai kihívás előtt áll

A padlás című musicalt 1988-ban mutatták be a Vígszínházban, a sikere pedig azóta is töretlen, a legnépszerűbb dalait – Fényév távolság, Szilvásgombóc vagy az Örökre szépek – szinte mindenki ismeri. A mesemusicalt a nyíregyházi teátrumban Gémes Antos állítja színpadra, Rádiós szerepében pedig a színház egyik legnépszerűbb művésze, Gulácsi Tamás mellett azt a Dánielfy Gergőt láthatjuk/hallhatjuk, aki számára az igazi áttörést a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál hazai válogatója jelentette: elnyerte Az Év Felfedezettje díjat. Azóta rendszeresen koncertezik, de ismerhetjük a rádióból, televízióból is. 2022-ben végzett a kaposvári egyetem színművész szakán, egyetemi gyakorlatát a Déryné Program társulatánál töltötte, melynek 2022–2023 között tagja volt. Hamarosan a nyíregyházi színházban lép színpadra, és mint podcastünkben elmondta, nem kis logisztikát igényel majd, hogy minden feladatát el tudja látni.

Nagy megtiszteltetés

– Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója hívott fel, és megkérdezte, lenne-e kedvem eljátszani Rádióst A padlásban. Rendkívül megtisztelő a felkérés, amire nagy örömmel mondtam igent, annak ellenére, hogy ez egy elég sűrű időszak az életemben. Szerencsére a zenekarral kapcsolatban is nagyon sok a feladat, emiatt az elkövetkező időszakban gyakran kell majd ingáznom Budapest és Nyíregyháza között, de a színház szeretete segít ezt megoldani – fogalmazott Dánielfy Gergő, és őszintén beszélt arról is: nem könnyű alkalmazkodnia a színházi keretekhez.

– Az elmúlt évek alatt megszoktam, hogy csak magamra számíthatok, és azokkal dolgozom együtt, akiket nagyon régóta ismerek, ha pedig a zenekarról van szó, jóval nagyobb a beleszólásom abba, mikor próbálunk, s mikor mi a feladat. Ugyan az egyetem alatt voltam társulati tag, ám ha leszerződnék egy színházhoz, ezt a fajta kötöttséget biztosan szoknom kellene, de a mostani próbafolyamat alatt is nagyon sokat tanulok. Most ezt nem látom reálisnak, biztos, hogy az elkövetkező időszakban szabad­úszó maradok, és egy-egy darabra szerződöm csak le. Erre a felkérésre viszont nem lehetett nemet mondani: A padlás főszerepét eljátszani hatalmas lehetőség, aminek nagyon örülök. Szerintem a sikerének a titka a zene: a dalai és a dalszövegei képesek elvinni a nézőket egy olyan világba, ahol még soha nem jártak, A padlás olyan lelki utazásra visz mindenkit, amilyet mindig is keresett – fogalmazott a podcastben Dánielfy Gergő, aki az elmúlt években egyértelműen a zene mellett tette le a voksát.