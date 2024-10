Minden évben megajándékozza Újfehértó iskolásait a magyar népmese napja alkalmából a helyi Tükörcserepek Színjátszó Társulat. Az idén nyolcszáz gyermeket vittek el a pedagógusok a délelőtti előadásokra, ráadásul a társulat rendezett egy családi matinét is, amelyen a szülők a csemetéikkel együtt élvezhették a musicalt. Igaz, az idén egy műmesére esett a választás, hiszen a Muszty-Dobay szerzőpáros alkotását, a Kunigunda hozománya című darabot mutatták be a szereplők, de a műben minden népmesei elem megtalálható: király, boszorkány, sárkány, három kívánság, csodás eltűnések. A sok-sok izgalmas csavar után az okos Bandura királyfi elnyeri méltó jutalmát, a léha bátyja, Dákó királyfi pedig megbűnhődik – tájékoztatta szerkesztőségünket Kocsisné Vízi Margit, a Tükörcserepek Színjátszó Társulat vezetője. A civil művészeti csoport tizenöt taggal működik, vannak közöttük gimnazisták, egyetemisták, nyugdíjasok is.

Nagy sikert arattak a színtársulat tagjai

Fotó: Márton Martin