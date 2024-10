Hosszú évek munkája

A közel ötven felvétel mindegyike a védett madárként számon tartott partifecskék különböző viselkedési formáit (úgy mint a fészkelés vagy a táplálkozás) örökíti meg. A kiállításon megtekinthető képek az elmúlt közel húsz évben a Felső-Tisza mentén, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Nyíregyházi Egyetem Környezetvédelmi Intézetének kutatási projektje során készültek, a közös program a partifecskék telepes fészkelésének jellemzőit és az állományváltozást befolyásoló hatásokat vizsgálta.

– A természetfotózás nagy örömömre a reneszánszát éli. A képeken látható kistestű partifecskék alapvetően nem tartoznak a különösebben látványos madárfajok közé, de Szép Tibornak mégis sikerült színes és lüktető fényképeket készítenie. Nagyon örülök, hogy ezeket a fotókat most a fiatalabb korosztály is megtekintheti, további célunk, hogy ezt a kiállítást középiskolákba is elvigyük. Külön örvendetes, hogy az alkotó a képekhez magyarázó szövegeket is készített, így lesz abszolút informatív az egész – méltatta a fotókiállítást Habarics Béla, a Hortobágyi Nemzeti Park tájegységvezetője.

Prof. dr. Szép Tibor a keddi megnyitón a partifecskék (Riparia riparia) jellemzőiről, illetve a kutatási projekt eredményeiről beszélt. Elmondta, a Tisza mentén fészkelő állomány az elmúlt évtizedekben (1990: 33 ezer pár; 2021: 2 ezer pár) jelentősen csökkent, hasonlóan a többi hosszútávon vonuló madárfajhoz. A szeptembertől áprilisig tartó időszakban a Szaharától délre fekvő közép-afrikai területeken telelnek, többségük május-június során érkezik vissza a Tiszához, amikor megkezdik a fészkelést.