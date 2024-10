A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban nemrégiben mutatták be a Jeruzsálem című darabot, aminek a rendezőjéről, Madák Zsuzsannáról a világhírű filmrendező, Enyedi Ildikó azt mondta: „Fiatal kora ellenére nemcsak saját magát építi, hanem a következő nemzedékek színházi kultúrájának alapozásában is nagyon fontos szerepet vállal.”

Téma és forma

A Szabolcs Online-on elérhető podcastbeszélgetésünkből kiderül: Zsuzsanna harminc­éves kora előtt a színházművészet számos területén kipróbálta magát, dolgozott színészként, dramaturgként, sokat szerepelt musicalszínpadokon, illetve kortárs tánccal is foglalkozott – ezek egy része ma is jelen van a mindennapjaiban –, majd egyre hangsúlyosabb szerepet kapott az életében a színházi nevelés. Egyrészt azért, mert szívesen készít olyan előadásokat, amelyek valamilyen részvételi formát kínálnak a nézőknek, másrészt pedig azért, mert egyre több ilyen típusú felkérést kapott színházaktól, intézményektől. Arra a kérdésünkre, hogy amikor fiataloknak készít előadást, a téma fontosabb-e, vagy a színpadra állítás formája, azt felelte, e kettő nem választható el egymástól.

Madák Zsuzsanna

Tükröződnek az életükben

– Fontos, hogy olyan témát válasszunk, ami érdekli a fiatalokat, de az is, hogy az adott történettel kellő mélységben foglalkozzunk – mindkettőre szükség van ahhoz, hogy a gyerekek úgy érezzék: dolguk van a színházzal. Az előadásokban megjelenik a hazugság, a barátság, az öngyilkosság, a tiniprostitúció, a szerelem, a családon belüli erőszak, de a hatalom kérdése is – ezek jelen vannak a világunkban, s tükröződnek a fiatalok életében is. – Ezekkel nap mint nap találkoznak, szembesülnek, a színház pedig jó lehetőséget teremt arra, hogy együtt gondolkozhassunk ezekről a művészet nyelvén keresztül. A részvételi előadásokon ezek felszínre kerülhetnek, s lehetőség van a közös gondolkodásra. Szerintem azért tudnak ezekről a nehéz témákról könnyebben beszélgetni, mert egy fikción keresztül jelennek meg azok a nehézségek, amikkel küzdenek, ez pedig védelmet ad a résztvevőknek – mesélte az adásban Madák Zsuzsanna, aki azt tapasztalja, hogy a fiatalokat be lehet csábítani a színházba, s el lehet érni, hogy kilépjenek a digitális világból.