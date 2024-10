Kamarás Iván színészete

A sok televíziós lehetőséggel, sorozatokkal, közel 100 filmmel, ami között amerikai nagyjátékfilmek is voltak szép számmal, óriási gyakorlatra tett szert, azonban ezt nem mindig lehet kamatoztatni.

– Minden egyes kihívás, új szerep, egy új lehetőség, új stáb, új anyag, amibe az ember bele próbálja magát meríteni. Nem tudod magaddal vinni a gyakorlataidat, mert ha az eddig tanultakat adod, akkor csak ismétled önmagad. Tehát, mindig egy üres lakmuszpapírként kell belemerítened magad ebbe a vízbe, és az ami ott kirajzolódik azon a bizonyos lakmuszpapíron, az lesz majd maga a szerep. A 81 éves ma is aktív édesanyámmal, aki Kossuth- és Liszt-díjas balettművész, egyetemi tanár, beszélgetünk gyakran arról, hogy vajon a filmezést színészetnek hívhatjuk-e. Hiszen annyira alkatról szól, és pofára, kinézetre osztanak nagyon sokszor szerepet. Nem kíváncsiak a színészre, és nem kíváncsiak rá, hogy meg tudom oldani színészből, félnek a színészektől. Azt szeretik, ha valami durván igaz, és nyersen az, ami. Ezért nem tudom, hogy ezt színészetnek hívhatjuk-e. A Shakespeare-i színház pedig, ha most filmes szemmel nézem, akkor egy manírparádé. Pláne ha az első sorban ül valaki, és közelről nézi az előadást. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen felfogásban, és milyen stílusban oldjuk meg a feladatokat. Annyira szubjektív az egész szakma, hogy ezt nagyon nehéz így behatárolni szerintem – részletezte a színész, és hozzátette: tudatos döntés volt, hogy nem vállal már színházi szerepeket, a sorozatokat is nagyon megválogatja.

– Napi sorozatban soha nem szerettem volna szerepelni, nem szerettem volna belekerülni egy szappanopera ciklusba, mert azt gondoltam, hogy az rossz hatással van egy színész fejlődésére. Ráadásul félő, hogy rád ragad az a stílus, és félő, hogy ez a manír tovább gyűrűzik. A pandémia idején, amikor nagyon sok színésznek sem volt munkája, kerestek meg először, hogy legyek a Mintaapák egyik szereplője. Azért vállaltam el, mert egy kimondottan jó gárda állt össze, nagyon tehetséges, profi színészekkel és stábtagokkal. Ezt kihívásként éltem meg, mert egyrészt iszonyú mennyiségű anyagot kellett felvennünk napi szinten, másrészt pedig minőséget kellett képviselni. Brutál menet volt reggel 4-5 óra körül bemenni a stúdióba, és 12 órát forgatni, hihetetlen mennyiségű szöveget megtanulni. Nagy kihívás volt, de úgy érzem, hogy nagyon jól meg tudtuk oldani, minőséget adtunk a nézőknek színvonalas alakításokkal, improvizálhattunk is, és szakmailag is fejlődést jelentett. Olyan iskola volt számomra, ami után már a heti sorozatok, nem azt mondom, hogy sokkal könnyebben mentek, de már több tapasztalattal kezdtem a felvételeket – mesélte Kamarás Iván, és kifejtette: a heti sorozatok és a nagyfilmek esetében sokkal részletesebben készülnek fel. Kevesebb anyagot rögzítenek egy nap, ott a részletekre tudnak nagyobb hangsúlyt fektetni. Az amerikai szuperprodukciókról is mesélt, ahol van, amikor csak egy percet vesznek fel egy nap, éppen attól függően, hogy mennyire bonyolult a jelenet, és mennyi akció van benne. Mostanában pedig azt a bizonyos "flow" érzést a zenés esteken érzi, ott tudja igazán kiadni magából, és átadni a közönségnek. A zenészekkel kiegészült produkciókban saját dalokat és megzenésített irodalmi műveket, verseket is hallhat a közönség, amelyekben persze a színészi improvizációnak is nagy szerepe marad.

Kamarás Iván díjai Színikritikusok Díja - legjobb férfialakítás (William Shakespeare: Othello, Budapesti Kamaraszínház; 1996)

Ajtay Andor-emlékdíj (2000)

Hegedűs Gyula - emlékgyűrű (2000)

Súgó Csiga díj - Magyarország 12 legnépszerűbb színésze 2002-ben díj (2003)

Jászai Mari díj (2006)

VII. Pécsi Országos Színházi Találkozó - az év férfi színésze (Vinterberg-Rukov-Hansen: Az ünnep, Pesti Színház; 2007)

Arany Medál díj - Az év színésze közönségdíj (2012)

Zugló díszpolgára (2023)

Zukor Adolf díj - Magyar Hollywood Tanács legmagasabb elismerése (2024)