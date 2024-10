Lakoma vár a nyíregyházi képzőművészekre a fővárosban. Hogy miért? Hamarosan kiderül. Ahogy a költő nem akar az asztalfióknak dolgozni, a képzőművésznek sem az a célja, hogy bent a műhelyben maradjanak a festményei, a szobrai. Az alkotás folyamata akkor lesz teljes, ha az út végén ott találjuk a kiállítást és a közönséget is. Ilyen szempontból mozgalmasan teltek a nyíregyházi székhellyel működő Hadron Művészeti Egyesület tagjainak az elmúlt hónapok, ugyanis három országban is bemutathatták alkotásaikat a művészetbarátoknak. A műveiket megcsodálhatták Németországban, Nagybányán, valamint szeptemberben Rómában is.

Lakoma: a nagybányai kiállítás megnyitóján

Fotó: Németh Erika archívuma

Lakoma: Budapestre készülnek

A kiállításokról, illetve a nemzetközi kapcsolatok kiépítéséről kérdeztük Németh Erika szobrászművészt, a művészeti egyesület elnökét.

– A szívemen viselem az egyesület sorsát, célom, hogy az egyesületünk tagjai minél több helyen bemutatkozhassanak. Ennek érdekében igyekszem a személyes kapcsolataimat felhasználni, és elmondhatom, összességében az elmúlt nyár nagyon sok új szakmai lehetőséget hozott számunkra. Holland és lengyel művészekkel együtt bemutatkozhattunk Németországban, pontosabban Nyíregyháza testvérvárosában, Iserlohnban. A Hardon Művészeti Egyesület összeállított egy szép kiállítást Nagybányán is, a nagyhírű művésztelep kurátora, Laura Teodora Ghinea támogatásával, szeptemberben pedig bemutatkozhattunk Róma egyik kortárs galériájában is, a Galleria Triphé-ben. Én kint éltem egykoron az olasz fővárosban három évig, az ott élő barátaimmal, művésztársaimmal mindig tartottam a kapcsolatot, és nagyon bíztam abban a szívem mélyén, hogy egyszer majd sikerül az örök városban is megszervezni a nyíregyházi képzőművészek kiállítását. Ennek most jött el az ideje, hiszen következetesen dolgoztunk évek óta a tematikus kiállításaink anyagán. Az olasz barátaim mellett Vizsy Katalin római barátnőm segítette a kapcsolatteremtést, így jutottunk el a Vatikán közelében található kortárs galériához. Elküldtük a galéria vezetőjének, Maria Laura Perillinek a digitális portfóliónkat, felvázoltuk az elképzelésünket, és nagy örömünkre igent mondott. Hatalmas lelkesedéssel kezdtem a kiállítás szervezésébe, különösen amikor tudatosult bennem, hol is található a galéria: az Angyalvár mellett van egy csodálatos helyen, az utca végében pedig látható a Szent Péter Bazilika. Ennél szebb helyszínt nem is lehetett volna találni. Nem beszélve arról, hogy a Vatikáni Szent Év előkészületeinek kellős közepén rengeteg látogatója volt a kiállításunknak – árult el részleteket a római kiállításról Németh Erika.