Közülük tízen voltak házasok, de csak hét vértanúnak születtek gyermekei. Ráadásul Kiss Ernőnek, Knezić Károlynak és Schweidel Józsefnek ma is élnek egyenesági leszármazottai, akik ápolják a tábornokok emlékét.

Elvesztette hitvesét

Az 1848-as honvéd hadseregben elsőként honvéd vezérőrnaggyá kinevezett Kiss Ernő (1799–1849) felesége szentgyörgyi Horváth Krisztina volt, akit 1826-ban Répceszentgyörgyön vett feleségül. Neje hamarosan várandós lett, s 1827-ben kislánynak adott életet, aki az Ernesztin nevet kapta. Az asszony azonban belehalt a szülésbe, s a tragédiát csak súlyosbította, hogy az özvegy apa hat évvel később a lányát is elveszítette.

Kiss Ernő a hitvese halála után nem házasodott meg újra: a kivégzésekor még mindig özvegyember volt, de Turáti Anna nevű élettársától korábban születtek ikergyermekei, ezért Kiss a kivégzése előtt írt levelében két lányától búcsúzott el. Közülük Kiss Augusztát (1823–1900) a szabadságharc leverése után a temesvári várba zárták, ahol a Szent Korona hollétéről faggatták – sikertelenül. Miután elengedték, még két évig megfigyelés alatt tartották. 1842-ben ment férjhez a későbbi Torontál vármegyei alispánhoz, Dániel Jánoshoz, s házasságukból öt gyermek született: Ernő, Ferenc, Margit, Ilka és Béla – közülük Ernő később a Bánffy-kormány kereskedelemügyi minisztere lett. Auguszta húga, Kiss Róza (1823–1900) is férjhez ment 1843-ban, ő Bobor György felesége lett, s nekik is öt gyermekük született: Gyula, Ilona, Sarolta, Mária és Irma – közülük Gyula később honvéd századosként a nagyapjáról könyvet adott ki Nagybecskereken. Kiss Róza volt az, aki édesapja relikviáit őrizte, amely rendjelekből, kardokból, tábornoki egyenruhákból és levelekből állt. Érdekesség, hogy néhány hónap különbséggel, de ugyanabban az évben hunytak el Kiss Ernő ikerlányai. A vértanú leszármazottai napjainkban Kanadában és Újvidéken élnek.

Knezić Károly (1808–1849) az egri gyalogezrednél szolgált, amikor 1844-ben feleségül vette az akkor 25 éves egri Kapitány Katalint. A bukás után az asszony reménykedett a csodában, a kegyelemben, de hiába. Ráadásul a hadbíróság az utolsó kihallgatáson el akarta kobozni a tábornokoktól a kitüntetéseit is, de ő azokat titokban a feleségével elküldte Egerbe. Így kapta meg a II. osztályú magyar Katonai Érdemrendet a tábornok idősebb lánya, Knezić Olga (1845–1898), míg a III. osztályút a fiatalabbiknak, Knezić Irénnek (1847–1882) ajándékozta. A kivégzés után az asszony nem tudott a férje nélkül élni, 1853-ban belehalt a bánatába. A tábornok lányai ezzel hamar árvaságra jutottak, de egy rokon, Kálló Tivadar poroszlói földbirtokos a gyámjuk lett, míg Bartakovics Béla egri érsek az Egri Angol Kisasszonyok Gimnáziumba járatta a vértanú lányait. Miután a lányok elvégezték az iskolát, Poroszlóra kerültek egy nemesi családhoz, s itt ismerkedtek meg későbbi férjeikkel, akik szintén egy testvérpárt alkottak. Gröber József vette feleségül Olgát, s házasságukból tíz gyermek született – közülük hatnak további leszármazottai ma is élnek. Gröber Sándor egri vaskereskedő pedig Irént kísérte oltár elé, s frigyükből kilenc gyermekük született, de csak hatan érték meg a felnőttkort: Jenő, Iván, Irén, Malvin, Ilona és Leona. A két házaspár Egerbe került, majd Olgáék később Miskolcra költöztek. Napjainkban a kitüntetések közül a III. osztályú magyar Katonai Érdemrend a Hadtörténeti Múzeumban látható, míg a II. osztályút a ma élő ükunokák napjainkban is féltve őrzik egy letétben.