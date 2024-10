Hosszú kihagyás után újra egymás ellen játszott a Debrecen és a Nyíregyháza futballcsapat, így menetrendszerűen lezajlott a tirpákozás. Ez a szó köztudomásúlag erősen rosszalló. Ám a megyeszékhelyen és környékén e mivoltra illik büszkének lenni, hiszen a tirpákok felvidéki eredetű, szlovák gyökerű, igen dolgos földművelő emberek voltak, akik az elmúlt pár száz évben „hitből és homokból” építették föl Nyíregyházát. Marcaliban sorkatonaként tirpákoztak le először – igaz, kisvárdai születésűként, és akkor még nem tudtam, hogy ez a szó mit jelent. A tirpákok a magyarországi szlovákok egy külön el nem ismert, de megkülönböztetett csoportja. A XVIII. század közepétől kezdve települt át Nyíregyházára és közvetlen környékére az elmagyarosodott, szlovák származású kisebb népcsoport. A tirpák nyelvjárás jellemzője többek között, hogy az ü-nek gyakorta i-s változata él, például bides, kőmíves. A -hoz, -hez, -höz névragot -ho, -he, -hő-nek ejtik, úgy, mint a többi szabolcsi községben, például házho, kerthe, fődhö. Idetartozik az is, hogy a hol?, hová? kérdésekre -nál, -nél, még pontosabban -ná, -né ragokkal felelnek, például: Hová méc? Adriékná. Ha valakit meghívnak, így hangzik: Gyere nálunk! A tirpák–magyar nyelvjárás nagyon kedveli a kicsinyítő képzőket. A számára kedves, igen fontos tárgyakat és dolgokat szokták ezzel ellátni. Elsősorban azt kicsinyíti, amiből csak kevés van, viszont az élet egyik szükségletét jelenti, egyszóval értéket képvisel. Például: kenyérke, kertecske, fődecske, pénzecske, tehénke, lovacska.

Istállószagú szerelem

A tirpák szó jelentésének és a hangulatának a megváltoztatását tűzte ki célul a Tirpákia Tündérkert című darab szerzője, Onder Csaba. Így nyilatkozott annak idején: „Mi most ott tartunk Nyíregyházán, illetve Szabolcsban élők, hogy bárhová megyünk az országban, azonnal letirpákoznak bennünket. Egy régi projekt, hogy ne találjunk új nevet magunknak, vállaljuk, hogy tirpákok vagyunk, próbáljunk egy pozitív brandet építeni a magunk irodalmi eszközeivel, ironikusan, játékosan, akkor ez másképpen fog csengeni.” A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház 2011-ben mutatta be a darabot, amikor fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte. A zenés komédia egyik szereplője, a kormányzó titkára így jellemzi őket: „Tótmagyarok. Békésből idehívott farmerek. Lóbolondok. Csak a munka meg a takarékoskodás érdekli őket.” Mire a kormányzó: „Reménytelenül józan életprogram.” A betétdalok hasonlóan önironikusan szólalnak meg, például a főszereplő, Laura így fakad dalra: „Ó, vérvörös rúzs tirpák tangó / Gyere és eméssz el, istállószagú szerelemmel / És aztán tölts még abból / A nyíri vinóból / Hisz csalfa a szerelem, mint a bor.”

Dr. Minya Károly