Beletört a nyelvük a külföldieknek, így született meg az új név: Cantemus Gyermekkórus. Az énekkar egyébként akár rekordokat is döntögethet. Egyrészt azért, mert jövőre lesz megalapításának ötvenedik évfordulója, másrészt azért, mert azóta megszakítás nélkül Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezeti az együttest. Erről a fél évszázadról beszélgettünk az együttes vezetőjével.

Beletört a nyelvük: megszámolhatatlan haza és külföldi fellépés van a Cantemus gyermekkórus mögött

Fotó: KM



Beletört a nyelvük: Kötelező tantárgy az énekkar

– Ötven évvel ezelőtt kerültem az ének-zene tagozatos 4. Számú Általános Iskolába, ahol a rám bízott feladatot igyekeztem jól megoldani. A legnagyobb megdöbbenésemre egészen új lehetőségek nyíltak ki előttem. A gyerekek aranyosak voltak, és a Kodály-módszernek köszönhetően énekkart is kellett vezetnem. Az énekkar alapvető tevékenység egy ének-zene tagozatos iskolában, akár úgy is mondhatnám, hogy kötelező délutáni tantárgy volt a gyermekek számára. Ezt nekem kellett csinálnom, és kiderült, hogy ez egy nagyon jó dolog.

– A gyerekek szépen énekeltek, lelkesek voltak, és tulajdonképpen néhány év után, 1975-ben az ország legjobb énekkarai közé kerültünk, és ez nagyon nagy öröm volt mindannyiunk számára. Valójában innentől számítjuk a kórus működését.

S vajon hogy született meg a Cantemus név? Kinek a fejéből pattant ki ez az ötlet? – kérdeztük a karnagytól.

Kimondhatatlan volt a név

– 1978-ban Debrecenben volt a Bartók Béláról elnevezett kórusverseny, ahová nagy rábeszélésre beneveztem az énekkart. Akkorra már a rádió néhányszor készített hangfelvételeket az Éneklő Ifjúság Mozgalom keretében, így híre lett a nyíregyházi énekkarnak. Nem akartam a versenyen elindulni, mert nagyon féltem, úgy gondoltam, erre a jelentős versenyre még nem érett meg a kórusom, de hogy többen is agitáltak, igent mondtam. Bárdos Lajos írt egy Cantemus nevezetű művet a versenyre. Ezt mi is megtanultuk, mert az összkarban ezt el kellett énekelni. Magam meg úgy éreztem, hogy ez egy jó mű, ezt tényleg jó énekelni. A debreceni verseny után eltelt még néhány év, talán már tíz is, amikor Helsinkiben énekeltünk egy világtalálkozón. A televíziós közvetítés során a profi bemondó megpróbálta kimondani azt, hogy a „Nyíregyházi Négyes Számú Általános Iskola Gyermekkórusa”, azonban ez a számára egyszerűen kimondhatatlan volt. Nagyon küzdött vele, a függöny mögött még velem is külön gyakorolta a kiejtést, és bizony a sok-sok gyakorlás ellenére még az élő adásba belecsúszott egy kis baki.

– Akkoriban már többen mondták nekem, hogy ez nem egy világhírű énekkarnak a neve, túl bonyolult kimondani, találjunk már ki valami egyszerű nevet, ami közérthető. Ezek után döntöttünk úgy – szerintem 1986-ban lehetett –, hogy felvesszük a Cantemus nevet. Így született meg a Cantemus Gyermekkar elnevezés a Nyíregyházi Négyes Számú Általános Iskola Gyermekkórusa helyett – mondta Szabó Dénes.