Hetedik alkalommal rendezték meg az elmúlt hétvégén (2024. nov. 22-24.) Székesfehérváron az Országos Gregor József Énekversenyt. Vasárnap délután ünnepi gálahangversennyel és eredményhirdetéssel ért véget a zeneművészeti szakgimnáziumok magánének szakán tanulók megmérettetése. Bár a nyíregyházi származású Szabó Hunor Benedek napjainkban a Zeneakadémia kürt tanszakos növendéke, mellette magánéneket is tanul a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium tanulójaként, a tanára Lax Éva. A pénteki és a szombati elődöntőket követően a 18 zeneművészeti középiskolából érkezett 78 versenyző közül 21 énekes jutott be a vasárnapi döntőbe, köztük volt Szabó Hunor Benedek is, aki az eredményhirdetéskor a zsűri különdíját vehette át.