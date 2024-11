Kellő tisztelettel közelítik meg

Miért jó az, hogy a zeneszerző elvezényli a saját művét? A karvezetés nem egy külön szakma? – vetettük fel Kutrik Bence zeneszerzőnek.

– Abszolút külön szakma a karvezetés. Kellő tisztelettel kezeljük is, senki nem akar közülünk karvezetővé válni. Nagy kihívás a zeneszerzőnek kiállni egy kórus elé, s elfogadni egy esetleges bukás kockázatát. Természetesen sok kritikát kapunk, hogy égetjük magunkat, mert nem tudunk vezényelni. Úgy gondolom, hogy aki ki mer állni egy kórus elé, nagyon sokat profitálhat belőle, a tapasztalatokat felhasználhatja a következő művében, legyen szó mondjuk a karvezetői jelzésekről, a karnagyi intenzitásról, a kórus hangzásáról. Jó is a zeneszerzőt kirángatni a komfortzónájából s kiállítani a színpadra az énekkar elé. Külön még kértem Szabó Soma karnagyot arra, hogy a koncerten legyen a huszonéves zeneszerzőkkel beszélgetés is, mert többen közülük már annak a gondolatától is attól is rettegtek, mi van akkor, ha meg kell szólalniuk a színpadon.

Mindig nyitva áll az ajtó

Hazánkban nem sok kórus vállalta volna el, hogy megtanulja a kortárs kórusműveket – jegyeztük meg Kutrik Bencének.

– Lehet, hogy elfogult vagyok, de szerintem a Cantemus a legjobb kórus Magyarországon, s a Cantemus Vegyeskarnál mindig nyitva az ajtó a kortárs szerzemények előtt is, Szabó Soma karnagy jó partner. El sem tudnám képzelni, hogy mindezt másokkal csináljam meg – egyrészt szakmai okok miatt, másrészt a családias hangulat miatt. Itt annyira kedves, barátságos mindenki. Nagyon szeretek jönni Nyíregyházára, augusztusban is itt voltam pár napot a családommal a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál idején is. Gyönyörű élmény volt, s nem győzöm hangoztatni, nagyon szeretek itt lenni. Mondogattam most a fiatal zeneszerzőknek, hogy lássák meg: a szakmának van egy ilyen barátságos oldala is, s nemcsak az a versenyhelyzet létezik, ami körbeöleli a Budapesten a Zeneakadémiát. A kapcsolatom élő a Cantemus kórusintézménnyel, lesznek még közös munkáim. Az biztos, hogy jövő nyáron jön majd a Cantemus Vegyeskar a Duna-kanyarba énekelni, de hogy előtte még milyen közös munkáink lehetnek, azt még nem tudom.